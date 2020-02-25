Askerler Demirören ile anlaştı

1960 askeri darbesinden sonra emekli subay-astsubaylara destek vermek maksadıyla kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Demirören grubuna ait Güzel Enerji (TOTAL Oil Türkiye) ve M Oil’i devralmak üzere Rekabet Kurulu’na müracaat etti.
Kurulun onay vermesi halinde askerlerin yönettiği OYAK'ın akaryakıt şirketi de olacak.
OYAK, tüpgaz, otogaz, dökmegaz pazarında faaliyet gösteren Milangaz’ı satın almak maksadıyla Demirören Holding ile görüşmelere devam ediyor.
Yönetim kurulunda emekli generallerin çoğunlukta olduğu OYAK, 2005 yılında Özelleştirme İdaresi'nden Ereğli Demirçelik (Erdemir) ve İskenderun Demirçelik (İSDEMİR) fabrikalarını devralmıştı.
OYAK, Bursa'da Renualt otomobil fabrikasında da Fransız Renault firması ile ortak.