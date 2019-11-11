Samanyolu Haber /Ekonomi / OYAK'ı Boris Johnson mı veto etti? /11 Kasım 2019 14:41

OYAK'ı Boris Johnson mı veto etti?

Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) sahibi olduğu Ataer Holding, mali darbogaza giren İngiliz çelik üreticisi British Steel’i (BS) satın almak için masaya oturmuştu. İngiliz hükümetinin OYAK'a hisse devrine sıcak bakmadığı belirtiliyordu. OYAK bugün BS ile müzakerelerin sona erdiğini ilan etti.

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Ereğli Demir Çelik'in (Erdemir) yüzde 49,3'üne sahip olan Ataer Holding, İngiliz çelik devi British Steel ile yürütülen müzakerelerin sona erdiğini kaydetti. 

OYAK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada hisse devri için mutabakata varılamadığını belirtildi. 

BAŞBAKAN JOHNSON SICAK BAKMIYORDU

Muhafazakâr bir isim olan Başbakan Boris Johnson'ın (Milli Mücadele'ye karşı çıktığı ve Mustafa Kemal'i eleştirdiği için 6 Kasım 1922'de İzmit'te linç edilerek öldürülen yazar Ali Kemal'in torunu) askerlerin hâkimiyetindeki OYAK'ın İngiltere'de stratejik bir tesisi satın almasına sıcak bakmadığı belirtiliyordu.

Liberty House isimli bir başka İngiliz firması da 5 bin kişiyi istihdam British Steel (BS) için teklif vermişti.

Oyak'ın iştiraki Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük demir-çelik şirketi Erdemir’in de yüzde 49,3’ünün sahibi. Oyak, Erdemir'i Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan  2,7 milyar Amerikan Doları mukabilinde 25 yıllığına devralmıştı. 

Askerlerin hâkimiyetindeki Oyak'ta yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda emekli tümgeneral Mehmet Taş (ön sırada, sağdan 3'üncü) oturuyor.

DARBEDEN SONRA YARDIMLAŞMA SANDIĞI OLARAK KURULDU

OYAK, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin akabinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için yardımlaşma sandığı olarak kurulmuştu. Sivillerin azınlıkta olduğu yönetimde emekli generaller söz sahibi. 

Kısa sürede Türkiye'nin en büyük holdingi haline gelen Oyak halihazırda Fransız Renault firması ile Bursa'da otomobil imal ediyor. 
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