Samanyolu Haber /Gündem / Dünyanın en büyük enerji santralini kuruyor /21 Mart 2024 21:42

Dünyanın en büyük enerji santralini kuruyor

Dünyaca ünlü Hintli milyarder Gautam Adani, 20 milyar dolar harcayarak, 16 milyon eve elektrik verecek ve büyüklüğü Yalova'yı geçecek dev bir temiz enerji tesisi kuruyor.

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük enerji santrali Hindistan'a kuruluyor.

Ünlü milyarder Gautam Adani'ye ait olan Adani Green Energy  (AGEL) tarafından inşa edilen güneş ve rüzgar enerji tesisi  517 kilometrelik bir alan üzerinde kurulacak.

Büyüklüğü Yalova'dan fazla olan tesisin yatırım maliyeti 20 milyar dolar.

Dünyanın en büyük üçüncü enerji tüketicisi olarak bilinen Hindistan'da 16 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak tesisin 5 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Güneybatı Hindistan'daki Gujarat eyaletinde bir tuz çölünde inşaatı devam eden tesisi inşa eden AGEL aynı zamanda ülkenin en büyük kömür madeni üreticisi...  Şirket, önümüzdeki 10 yıl boyunca yüzde 70'i temiz enerji olmak üzere 100 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Hali hazırda enerji kaynaklarının yüzde 73'ünü kömür üzerinden karşılanayan Hindistan, 2070 yılına kadar fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmayı planlıyor.

Adani’nin net servetinin büyük ölçüde fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji yatırımlarına bağlı olarak arttı. Ünlü milyarder, dünyanın en zenginleri listesinde Bill Gates ve Warren Buffet gibi iş insanlarının da önüne geçmişti.

1980’lerde bir emtia tüccarı olarak iş hayatına başlayan iş adamı şu anda yaklaşık bir düzine liman ve sekiz havalimanıyla Hindistan’ın en büyük özel altyapı grubuna sahip. Grubun, medya, bilişim ve savunma dahil olmak üzere çok sayıda yan kuruluşu bulunuyor.

ABD’li Hindenburg Research tarafındanOcak 2023'te yayımlanan bir raporda, Adani Group’un hisse manipülasyonu ve muhasebe dolandırıcılığı yaptığı iddia edilmesinin ardından Hint iş insanı Gautam Adani'nin işletmelerinin hisse değerleri 100 milyar dolar azaldı.  Gautam Adani'nin kişisel serveti de raporun yayınlanmasını takip eden ayda  80 milyar dolardan fazla düşüş yaşadı.
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