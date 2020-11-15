Dünyanın en büyük ticaret anlaşması imzalandı

ABD Başkanı Donald Trump, işbaşına gelmesinden kısa süre sonra Trans Pasifik Ortaklığı’ndan (TPP) ülkesini çekmişti. Anlaşmada 12 ülke yer alıyordu ve Trump’ın halefi Barack Obama tarafından Çin’in bölgede büyüyen gücünü dengeleyeceği gerekçesiyle destekleniyordu.







SALGIN SONRASI EKONOMİK TOPARLANMAYI HIZLANDIRACAK





BBC Türkçe’de yer alan habere göre, RCP müzakereleri 8 yıl sürdü. Anlaşma en sonunda Vietnam’ın ev sahipliği yapıtğı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesinde düzenlenen sanal törenle imzalandı. Liderler uzlaşmanın corona virüsü salgınından sonra ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını umuyor.





Hindistan da anlaşmanın bir parçasıydı ancak düşük gümrüklerin yerel üreticilere zarar vereceği kaygısıyla geçen yıl çekildi. Anlaşmaya imza atan ülkeler kapının gelecekte Hindistan’a açık kalacağını belirtti.





RCEP 20 yıl içinde bir dizi ithalat vergisinin kaldırılmasını öngörüyor. Fikri mülkiyet hakları, telekomünikasyon, mali hizmetler, e-ticaret ve profesyonel hizmetler konusunda da kurallar söz konusu. RCEP üyeleri dünya nüfusunun neredeyse üçte birini, küresel üretimin de yüzde 29’unu oluşturuyuor.



