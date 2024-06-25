Dünyanın en değerli şirketiydi bir anda çakıldı: Piyasada endişe arttı

2024'te S&P 500'ün artışının yaklaşık üçte birinden tek başına sorumlu olan Nvidia'nın hisse fiyatı geçtiğimiz perşembe günü ulaştığı 140,76 dolarlık gün içi en seviyesinden yüzde 16 daha geride işlem gördü.





Nvidia çılgınlığı frene bastı. Piyasada endişeler büyüdü.Çip ve ekran kartı üreticisi Nvidia'nın hisseleri dün yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. Geçen hafta kısa süreliğine dünyanın en değerli şirketi haline gelen şirketin piyasa değerinde bir haftada 500 milyar dolardan fazla kayıp yaşandı.Cuma günü çip üreticisinin CEO'su ve kurucu ortağı Jensen Huang'ın neredeyse 95 milyon dolar değerinde hisse sattığının açıklanması düşüşü tetikledi. Nvidia ise satışlar hakkında yorum yapmayı reddetti.Düşüşün ardından Nvidia'nın piyasa değeri perşembe günkü zirvesinden yaklaşık 550 milyar dolar düşerek 2,91 trilyon dolara geriledi. Geçen hafta başında Microsoft ve Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi haline gelen şirket, o tarihten bu yana üçüncü sıraya geriledi.Bu sırada Nvidia'nın genel endeks üzerindeki hakimiyetine ilişkin endişeler de arttı. 2024'te neredeyse yüzde 140 yükselen hissede yaşanabilecek büyük bir satış dalgasının daha geniş bir piyasa çöküşünü tetikleyebileceğinden endişe ediliyor..Hisse senedinin hızlı yükselişi ayrıca Mart 2000'de dotcom çöküşünün öncesinde kısa bir süre için dünyanın en değerli şirketi haline gelen teknoloji şirketi Cisco şirketini hatırlattı.Stifel'in baş hisse senedi stratejisti Barry Bannister, "Nvidia önümüzdeki aylarda oldukça sert bir düzeltme yaparsa borsanın yükselmeye devam etmesi çok zorlaşır" dedi.Société Générale'in ABD hisse senedi stratejisi başkanı Manish Kabra ise Nvidia'nın pazartesi günkü satışının "piyasa için süper sağlıklı bir gelişme" olduğunu söyledi. Kabra, "Ya piyasa rallisi genişler ya da teknoloji hisselerinde henüz sahip olmadığımız bir balon oluştururuz" dedi.