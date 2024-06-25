Moskova’da Araştırma Enstitüsü’nde yangın: 9 kişi öldü

Samanyoluhaber.com - Moskova





Elektronik ve teknik araştırmalar üzerine çalışmalar yapan Platan enstitüsünün 8 katlı binasının 5'inci katında çıkan yangında toplamda 9 kişi hayatını kaybetti. Bina da ise çok ciddi hasar meydana geldi.Mash Telegram kanalına göre yangında dokuz kişi öldü. Bunlardan ikisi altıncı ve yedinci katlardan atladı, diğer yedisi ise karbon monoksitten boğuldu veya yanarak öldü.TASS'a göre binanın dört katı tamamen yandı. Acil Durumlar Bakanlığı, yangının beşinci kattan dokuzuncu kata yayıldığını bildirdi.Moskova Bölgesi Acil Durumlar Bakanlığı basın servisi RBC'ye verdiği demeçte, yangının Moskova yakınlarındaki Fryazino kasabasındaki Platan araştırma enstitüsü tesislerinde çıktığını söyledi. Yangının nedeni bilinmiyor.Platan Araştırma enstitüsünde yangının çıktığı binada elektronik parça üretimi yapılıyor. Araştırma enstitüsü, elektronik parçaların ve radyo bileşenlerinin üretiminin yanı sıra teorik ve pratik araştırmalar yürütmektedir.