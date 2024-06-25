Zarar 700 milyon lira! DEDAŞ rekor tazminat ödeyecek

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre Diyarbakır’ın Çınar İlçesi ile Mardin’in Mazıdağı İlçeleri arasında kalan Ağaçsever, Yazçiçeği, Köksalan ve Yücebağ Köyleri ile Mardin’in Mazıdağı İlçesi sınırındaki Şenyuva ve Yetkinler Köylerinde 20 Haziran günü saat 22.15’te başlayan ve sabaha kadar süren yangın felaketiyle ilgili Diyarbakır ve Mardin Tarım Orman İl Müdürlükleri'nce yürütülen hasar tespiti tamamlandı.



Çınar’a bağlı Köksalan, Bağacık, Yazçiçeği ve Ağaçsever mahallelerinde 7 bin 900 dekar tarım alanının küle döndüğü, bunun 6 bin 789 dekarında anız, bin 111 dekarının da hasadı yapılmamış buğday ekili arazilerden oluştuğu ifade edildi.



924 küçükbaş hayvan telef olurken, ağır yaralı 83 küçükbaş hayvanın da ölmek üzere olduğu için kesime gönderildiği, 1 traktör ve 14 adet sulama tesisinin de yanarak kullanılamaz hale geldiği, aynı şekilde yüzlerce kök meyve ağaçlarının da bölgede tümden yandığı tespit edildi.



ZARAR 700 MİLYON LİRA



Mazıdağı’na bağlı Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında ise 7 bin dekarlık tarım alanının yandığı, bunun da 4 bin dekarının hasadı yapılmamış buğday alanı, 3 bin dekarının anızdan oluştuğu, yine yüzlerce kök meyve ağacının yandığı rapor edildi.



Tüm bu zarar ziyanın ilk belirlemelere göre yaklaşık 700 milyon lira olduğu öğrenildi. Alınan ön inceleme raporunda, yangının DEDAŞ’ın elektrik direklerinden kaynaklandığı tespit edildikten sonra raporu eksik ve yetersiz bulan Çınar Başsavcılığı, elektrik mühendislerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyeti tayin etti.



CAN VE MAL KAYBINA KARŞI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT



Bu raporun tamamlanması ve DEDAŞ’ın kusur oranı belirlendikten sonra kurumdaki en alt kademeden müessese müdürlüğündeki görevliler sıralı biçimde dosyaya şüpheli olarak dahil edilecek.



Yine ek raporun alınmasıyla belirlenecek kusur oranı ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri'nin hasar tespit raporları doğrultusunda can ve mal kaybı yaşayan aileler, DEDAŞ aleyhine milyonlarca liralık maddi ve manevi tazminat davası açmaya hazırlanıyor.



SORUMLULUKTAN KURTULMAK İÇİN KAÇAK ELEKTRİK VURGUSU



“Köylüler kaçak elektrik kullanıyordu, bu anız yangınıdır. Orada kaçak kullanım yüzde 90” diyerek sorumluluktan kurtulmaya çalışan ve soruşturmayı farklı yönlere sevk etme çabası içine giren DEDAŞ’ın sorumluları hakkında yürütülen soruşturma, “Olası kastla veya bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, sabotaj, kasten genel güvenliği tehlikeye sokmak, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmak, mala zarar vermek” suçlarından yürütülüyor. Savcılık tüm delilleri topladıktan sonra suçlamalara maruz kalan ilgili kurumların görevlileri ile mağdurların ifadelerini aldıktan sonra ceza yargılaması yönünden kamu davası açacak.