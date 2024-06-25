Samanyolu Haber /Dünya / Putin’den ateşkes sinyali: Çatışmaları durdurabilir /25 Haziran 2024 12:36

Putin’den ateşkes sinyali: Çatışmaları durdurabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yaptığı ateşkes teklifinin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını söyledi.

SHABER3.COM

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu katılımcılarına mesaj gönderdi.

Forumun son yıllarda önemli hale geldiğini kaydeden Putin, bu forumda, küresel ekonomi ve siyasetle ilgili güncel konuların ele alındığına işaret etti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in önemine işaret eden Putin, bu yapının dünyada birçok ülkenin çıkarlarını temsil ettiğini söyledi. Putin, "BRICS, dikte ve zorlayıcı baskılardan bağımsız eşitlik ilkelerine dayalı adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşa edilmesi sürecinde öncülük ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BATI, UKRAYNA İLE İLGİLİ TEKLİFİMİZE RASYONEL YAKLAŞMIYOR"

Mesajında Ukrayna krizine de değinen Putin, 14 Haziran'da "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklifte bulunduğunu anımsattı.

Putin, bu teklifin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını belirterek "Teklifimizin özüne bakmak istemeyen Batılı siyasetçilerin aksine, foruma katılanların bu konuya rasyonel bir şekilde yaklaşacaklarını, bu teklifin gerçekten çatışmaların durdurulmasını öngördüğünü ve meselenin siyasi diplomatik yollarla çözüm sürecine geçişini görebileceklerini umuyorum" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Putin’den ateşkes sinyali: Çatışmaları durdurabilir Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:15:36