Köprü ve otoyollara büyük zam kapıda!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, temmuz ayında köprü geçiş ücretlerine zam geleceğini ifade etti. Yavuzyılmaz, yılın ilk 6 ayında geçiş garantili köprü ve otoyollar için 18 milyar 593 milyon lira ödendiğini söyledi.



Sözcü’de yer alan habere göre, yükselen enflasyondan en karlı çıkanlar geçiş garantili köprü ve otoyol müteahhitleri oldu. Hazine’nin Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nde sadece yılın ilk yarısı için işletmeci firmalara ödediği tutar 18 milyar lirayı aştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "İktidar şirketlerin kur kaybını dert edindi. Dolarları üç beş şirkete aktarmaya devam ediyor" dedi.



FATURA ARTACAK



Hazine’nin, yap-işlet-devret (YİD) projeleri olan Osmangazi, Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nde verilen garantiler nedeniyle sadece ilk 6 ay için işletmeci firmalara 18 milyar 593 milyon TL ödediğini belirten Yavuzyılmaz, "Temmuzda geçiş ücretleri zamlanacak. Yılın sonunda fatura artacak. Hazine bu projeler için bir önceki yıla göre 2 kat fazla ödenek ayırmak durumunda kalıyor" diye konuştu.



ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİNİ AÇIKLADI



"1 Temmuz itibarıyla bu projelerde yapılacak kur ayarı ile geçiş ücretleri Osmangazi Köprüsü’nde 1.808 TL, Çanakkale Köprüsü’nde 740 TL, Avrasya Tüneli’nde 213 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 180 TL olacak” açıklamasını yapan Yavuzyılmaz, “Geçiş yapan her araç için fark ödemesi Osmangazi’de 1.409 TL, Çanakkale’de 321 TL, Yavuz Sultan Selim’de 131 TL ve Avrasya Tüneli’nde 101 TL olacak" dedi.



GÜNCEL FİYATLAR



Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için yüzde 37,50 zamlanarak 290 TL’den 399 TL’ye, 1915 Çanakkale Köprüsü yüzde 42 zamlanarak 295 TL’den 419 TL’ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yüzde 40 zamlanarak 35 TL’den 49 TL’ye yükseltilmişti.



Son zamlı tarife 15 Haziran'dan itibaren geçerliydi.



Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri gündüz tarifesinde otomobiller için 112 TL, minibüsler için 168 TL, motosikletler için ise 43,70 TL olarak belirlenmişti. Son zam, 16 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla geçerli olmuştu.