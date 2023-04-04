Dünyanın gözü ABD’de… Mahkemeye çıkan Trump suçlamaları reddetti

Mahkeme binasına üzerinde lacivert bir takım elbise ve kırmızı kravatla gelen Trump mahkeme salonuna girerken dışarda toplanmış olan kalabalığa el salladı. Binaya girdikten sonra polisin yanından herhangi bir şey söylemeden geçen Trump savunma ekibiyle birlikte mahkeme salonuna girerek hakim karşısına çıktı.
Duruşmada Trump’ın aleyhindeki suçlamalar hakim tarafından yüzüne okundu. Trump aleyhinde hazırlanan iddianamede 34 suçlama yer aldı.
Trump hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İddianamenin içeriğinin şu sıralarda resmi olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.
New York'taki Trump Tower'dan öğleden sonra yola çıkan Trump, yüzlerce medya mensubu ve kameranın bulunduğu ana kapı yerine binanın arka kapısından girmeyi tercih etti.
Trump ve konvoyu, Manhattan'daki mahkeme binasına ulaşana kadar havadan ve karadan yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı.
2024 başkanlık seçimlerinde adaylığını açıklayan Trump'ın kampanya ekibinden bu sabah kampanya bağışına ilişkin gönderilen bie e-mailde Trump, "Bugün iktidardaki siyasi bir partinin hiçbir suç işlemediği için önde gelen rakibini tutukladığı gündür" ifadesini kullandı.
Mahkeme salonuna ulaşmadan önce kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan bir mesaj paylaşan Trump, "Çok SÜRREAL görünüyor. Beni TUTUKLAYACAKLAR. Bunun Amerika'da yaşandığına inanamıyorum" diye yazdı.
İddianamede 34 suçlama
Donald Trump hakkında ceza davası açılan ilk ABD Başkanı oldu. Manhattan Başsavcısı Alvin Bragg’in başlattığı soruşturmanın ardından kabul edilen iddianamede 34 ayrı suçlama yer alıyor.
İddianamenin kamuya açıklanması için mahkeme Başsavcı Bragg’e yetki verdi. Başsavcı Alvin Bragg’in basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
Hakkında hazırlanan iddianameyi “cadı avı” olarak değerlendiren Trump’ın, mahkemenin davayla ilgili üçüncü şahıslarla bilgi paylaşmaması için “suskun kalma” maddesini kabul ettiği belirtiliyor.