Dünyanın gözü ABD’de… Mahkemeye çıkan Trump suçlamaları reddetti

Mahkeme binasına üzerinde lacivert bir takım elbise ve kırmızı kravatla gelen Trump mahkeme salonuna girerken dışarda toplanmış olan kalabalığa el salladı. Binaya girdikten sonra polisin yanından herhangi bir şey söylemeden geçen Trump savunma ekibiyle birlikte mahkeme salonuna girerek hakim karşısına çıktı.





Duruşmada Trump’ın aleyhindeki suçlamalar hakim tarafından yüzüne okundu. Trump aleyhinde hazırlanan iddianamede 34 suçlama yer aldı.





Trump hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. İddianamenin içeriğinin şu sıralarda resmi olarak kamuoyuna açıklanması bekleniyor.





New York'taki Trump Tower'dan öğleden sonra yola çıkan Trump, yüzlerce medya mensubu ve kameranın bulunduğu ana kapı yerine binanın arka kapısından girmeyi tercih etti.





Trump ve konvoyu, Manhattan'daki mahkeme binasına ulaşana kadar havadan ve karadan yoğun güvenlik tedbirleri uygulandı.



