Samanyolu Haber /Gündem / Türkeş’in kızından MHP’ye zehir zemberek sözler: 'Babamın kemikleri sızlıyor' /04 Nisan 2023 18:43

Türkeş’in kızından MHP’ye zehir zemberek sözler: 'Babamın kemikleri sızlıyor'

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Sinan Ateş cinayetine ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. MHP’ye sert eleştirilerde bulunan Taş, cinayetin destekçilerinin hala korunduğunu savunarak “Bu cinayet, bana göre Türkiye’nin gelmiş olduğu korkunç noktayı gözler önüne sermektedir. Babam Alparslan Türkeş’in kemikleri ne kadar sızlıyor" dedi.

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesi, siyaset gündemindeki yerini koruyor.

Son olarak MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, babasının ölüm yıldönümü dolayısıyla Ciddi Gazete’de bir yazı kaleme aldı. Ayyüce Türkeş Taş, yazısında Ateş suikastına da değindi. MHP’yi sert sözlerle eleştiren Taş, “Bu cinayet, bana göre Türkiye’nin gelmiş olduğu korkunç noktayı gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

“DESTEKÇİLER HALA KORUNUYOR”
Cumhuriyet'te yer alan habere göre suikastla ilgili olarak MHP’yi işaret eden Taş, “Ankara’nın göbeğinde, en güvenlikli olan yerde, gündüzün ortasında, gözler önünde koskoca Ülkü Ocakları’nın eski başkanı katlediliyor. Ne acıdır ki, bu katliamın destekçilerinin de Türkiye’nin sigortası olan MHP’nin aktif üyeleri olduğuna dair bir sürü kanıt, belge ortaya çıkıyor ama MHP’den bu katliam ile ilgili tek bir açıklama ya da hareket gelmezken, bu destekçiler hala korunuyor. Hatta, hakkında katliama karışan kişiyi apaçık korumak ile ilgili bir sürü iddia olan MHP milletvekili şahıs, 14 Mayıs seçimlerinde aday adayıyım diye sosyal medyada bir sürü fotoğraf yayınlıyor. Ve bu olay hiç yaşanmamış gibi hayatlarına devam ediyorlar. Sözün bittiği yer…” diye yazdı.

“BABAM ALPARSLAN TÜRKEŞ’İN KEMİKLERİ SIZLIYOR”
Taş yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

“Hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan babam Alparslan Türkeş’in kemikleri ne kadar sızlıyor… O parti içinde bulunan herkes tepeden tırnağa bu şuurla hareket etmelidir. Bunun hesabını vermekten olur da bu dünyada kurtulma imkanı bulsalar bile, Ahirette bulamayacaklardır. Babamın dediği gibi; 'Ülkücü’den mafya; mafyadan Ülkücü olmaz.' Ülkücü’nün, Ülkü Ocakları’nın, MHP’nin adı mafya ile uyuşturucu ile torbacı ile bir arada anılamaz.”

NE OLMUŞTU?
Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI
Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI
Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

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