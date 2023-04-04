Samanyolu Haber /Gündem / Odesa İHA’larla vuruldu /04 Nisan 2023 17:17

Odesa İHA’larla vuruldu

Rusya Silahlı kuvvetlerine ait İHA’lar Ukrayna’nın liman şehri Odesa’yı vurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA 

Ukraynalı yetkililer gece Odessa şehrine kamikaze dronlarla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Ateşlenen 17 drondan 14'ünün hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu bildiriliyor.

Odesa’dan gelen görüntülerde saldırı sonucu mühimmat deposunda çok büyük yangın çıktığı, mühimmat patlamalarının bir süre devam ettiği görülüyor.

Bu saldırıya karşılık olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar ise Rusya’nın sınır şehri Bryansk’a Sevsky semtindeki askeri sicil ve askere alma dairesi ile İçişleri Bakanlığı dairesi binalarına saldırdı. İlk verilere göre, ölü yada yaralı yok.

Ayrıca, Belgorod bölgesinde Ukraynalı oluşumlar Shebekinsky kentsel bölgesini bombaladı: Voznesenovka köyündeki ve Pervomaisky köyündeki konut binaları ve sanayi tesisleri hasar gördü.
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