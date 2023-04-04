Samanyolu Haber /Gündem / Dertli sineler yanık nağmeler /04 Nisan 2023 17:14

Dertli sineler yanık nağmeler

Samanyoluhaber.com yazarı Cuma Karaman şiir kitabı “Dertli sineler yanık nağmeler” yayınlandı

SHABER3.COM

Cuma Karaman

Bu hafta şiir kitabım “Dertli sineler yanık nağmeler” olarak Crab Publishing tarafından okurla buluştu. Bu vesileyle Ali Topdağ beye, Ali Özcan beye, Nazende Bahar hanıma ve Yücel Darcan beylere cani gönülden teşekkür ederim. Tabi ki tavsiyelerini emir kabul ettiğim başta M. Kamil Şirin ağabeye beni teşvik eden Ertuğrul İncekul beye teşekkürlerimi bir borç bilirim.

Şair değilim. Fakat yaşadıklarım iç terennüm olarak kalpten kaleme taşanlardır. Şiirlerimde dile getirmeye çalıştıklarımdan bir buket.

Ötme bülbül ötme ötme
Dertlerini bana dökme…
Sürgün bizde ilim bilim
Ülkede yobazlık hakim…
Ve
Yalan vird olmuş dillerde
İnsanlık paspastır yerde…
Yine 
İnsanlık her yerde yetim
Yezid ruhu olmuş hakim…

Geçmişe gitmek olarak köy hayatımız;

Sökükleri dike dike büyüdük
Dikenler üzerinde yürüdük
Dertleri çeke çeke büyüdük
Acıları içe içe yürürdük

Mısralarıyla geçmişe yolcuk. Helal daire keyfe kafi şiirimle helal ile iktifa etmeye dikkatleri çekmeye çalıştım. Kamil ve gafil insanı şiir diliyle dile getirmeye çalıştım. Yalvar Mevla’ya şiirimle müminin bazı özelliklerini anlatmaya çalıştım.

Gönüllerde buluşalım şiirimle;

Anadolu’dan dünyaya 
Oradan da maveraya
Sevgiyi yaya yaya
Gönüllerde buluşalım…

Benim divane gönlüm ile;

Bazen pinhan har olur
Nar-ı aşkta büryan olur
Yanar yanar kavrulur 
Külsüz dumansız olur…

Anla gönlüm öz sensin
Alemde sultan sensin
Bihemta bir cevhersin
Nefha-i Rahman sensin…

Daha nice şiirlerimle ahlakı hak ve adaleti naçizane kendimce dile getirmeye çalıştım. Dileğim 140 sayfa olan ve onlarca şiirden oluşan kitabımın bol okuyucu kitlesine ulaşmasıdır. 

Gurbeti yaşıyorum gurbet içinde
Ben gurbete değilim gurbet içimde
Bu böyle devam edip gitse de
Vuslatın arzusu tazedir içimde…

Bu şiirimde gurbet ufuklarını dile getirmeye ve asıl asrın sergaribinin ve gariplerinin gurbetine dikkat çekmeye çalıştım.

Bu şiirimle yazıyı noktalıyorum:

ARIYORUM 1
 
Her şeyden önce
Kendimi arıyorum
Mazimi arıyorum
Çocukluk safvetimi
Genliğin taravetini
Özümdeki şebabeti
Yaşımdaki kemalatı arıyorum
 
Neyi arıyorum
İnsanda insaniyeti
Fertte marifeti
Cemiyete merhameti
Ahlakta fazileti
Hukukta adaleti
Hakta hakikati arıyorum
 
Neyi arıyorum
Aşkta sadakati
İlimde hikmeti
Efkarda hürriyeti
Servette sahaveti
Bilimde cesareti
Yoldaşta muhabbeti arıyorum
 
Neyi arıyorum
Kalabalıklarda ferdi
Fertte cemiyeti
Toplumda vahdeti
Hükümlerde adaleti
Harekete bereketi
Kalplerde vicdan ve merhameti arıyorum
 
Neyi arıyorum
Kaybolmuş asaleti
Yok olan merhameti
Bilinmeyen değer kıymeti
Kaybolan saygı hürmeti
Yok olan sıla hasreti/kurbeti
Gönülde aşkın vuslatını arıyorum
 
Neyi arıyorum
Adliyede adaleti
Maarifte eğitimde keyfiyeti
Hakta sosyal müsavatı
İdarede liyakat ve dirayeti
Siyasete kiyaset ve feraseti
Devlete şefkat ve merhameti arıyorum

İsteme ve satın alma adresi:
Crab Publishing'den yeni kitap...

Satın almak için 

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