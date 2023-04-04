Cuma Karaman





Bu hafta şiir kitabım “Dertli sineler yanık nağmeler” olarak Crab Publishing tarafından okurla buluştu. Bu vesileyle Ali Topdağ beye, Ali Özcan beye, Nazende Bahar hanıma ve Yücel Darcan beylere cani gönülden teşekkür ederim. Tabi ki tavsiyelerini emir kabul ettiğim başta M. Kamil Şirin ağabeye beni teşvik eden Ertuğrul İncekul beye teşekkürlerimi bir borç bilirim.







Şair değilim. Fakat yaşadıklarım iç terennüm olarak kalpten kaleme taşanlardır. Şiirlerimde dile getirmeye çalıştıklarımdan bir buket.





Ötme bülbül ötme ötme

Dertlerini bana dökme…

Sürgün bizde ilim bilim

Ülkede yobazlık hakim…

Ve

Yalan vird olmuş dillerde

İnsanlık paspastır yerde…

Yine

İnsanlık her yerde yetim

Yezid ruhu olmuş hakim…





Geçmişe gitmek olarak köy hayatımız;





Sökükleri dike dike büyüdük

Dikenler üzerinde yürüdük

Dertleri çeke çeke büyüdük

Acıları içe içe yürürdük





Mısralarıyla geçmişe yolcuk. Helal daire keyfe kafi şiirimle helal ile iktifa etmeye dikkatleri çekmeye çalıştım. Kamil ve gafil insanı şiir diliyle dile getirmeye çalıştım. Yalvar Mevla’ya şiirimle müminin bazı özelliklerini anlatmaya çalıştım.





Gönüllerde buluşalım şiirimle;





Anadolu’dan dünyaya

Oradan da maveraya

Sevgiyi yaya yaya

Gönüllerde buluşalım…





Benim divane gönlüm ile;





Bazen pinhan har olur

Nar-ı aşkta büryan olur

Yanar yanar kavrulur

Külsüz dumansız olur…





Anla gönlüm öz sensin

Alemde sultan sensin

Bihemta bir cevhersin

Nefha-i Rahman sensin…





Daha nice şiirlerimle ahlakı hak ve adaleti naçizane kendimce dile getirmeye çalıştım. Dileğim 140 sayfa olan ve onlarca şiirden oluşan kitabımın bol okuyucu kitlesine ulaşmasıdır.





Gurbeti yaşıyorum gurbet içinde

Ben gurbete değilim gurbet içimde

Bu böyle devam edip gitse de

Vuslatın arzusu tazedir içimde…





Bu şiirimde gurbet ufuklarını dile getirmeye ve asıl asrın sergaribinin ve gariplerinin gurbetine dikkat çekmeye çalıştım.





Bu şiirimle yazıyı noktalıyorum:





ARIYORUM 1

Her şeyden önce

Kendimi arıyorum

Mazimi arıyorum

Çocukluk safvetimi

Genliğin taravetini

Özümdeki şebabeti

Yaşımdaki kemalatı arıyorum

Neyi arıyorum

İnsanda insaniyeti

Fertte marifeti

Cemiyete merhameti

Ahlakta fazileti

Hukukta adaleti

Hakta hakikati arıyorum

Neyi arıyorum

Aşkta sadakati

İlimde hikmeti

Efkarda hürriyeti

Servette sahaveti

Bilimde cesareti

Yoldaşta muhabbeti arıyorum

Neyi arıyorum

Kalabalıklarda ferdi

Fertte cemiyeti

Toplumda vahdeti

Hükümlerde adaleti

Harekete bereketi

Kalplerde vicdan ve merhameti arıyorum

Neyi arıyorum

Kaybolmuş asaleti

Yok olan merhameti

Bilinmeyen değer kıymeti

Kaybolan saygı hürmeti

Yok olan sıla hasreti/kurbeti

Gönülde aşkın vuslatını arıyorum

Neyi arıyorum

Adliyede adaleti

Maarifte eğitimde keyfiyeti

Hakta sosyal müsavatı

İdarede liyakat ve dirayeti

Siyasete kiyaset ve feraseti

Devlete şefkat ve merhameti arıyorum





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