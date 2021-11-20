Durmuş Yılmaz gece 12'den sonrayı işaret etmişti

Resmi Gazete'nin internet üzerinde yer alan sayfasına erişim sağlanamıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, "Gece 12'den sonra Resmi Gazete'yi takip edin" açıklaması yapmıştı.





Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Resmi Gazete'nin internet sitesi çalışma yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.





Resmi Gazete'nin internet sayfası https://www.resmigazete.gov.tr/ adresine gece yarısından itibaren erişim sağlanamıyor.





ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI RESMİ GAZETE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ





Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, “Resmi Gazete’yi takip etmenizi tavsiye ediyorum” diyerek ‘teyakkuzda olunması’ çağrısı yapmıştı. Kulislerde ise bu gece Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevden alınacağı konuşuluyor