Düsseldorf’taki iftarda diyalog köpleri kuruldu

Düsseldorf’ta faaliyetlerine devam eden EinStein Eğitim Merkezi, Ramazan’ın ilk günleri yaşanırken önemli bir organizasyona imza attı. Ramazan’ın kucaklayıcı atmosferini değerlendiren EinStein Eğitim Merkezi, Almanya’da yaşayan farklı dinlerden ve farklı ırklardan onlarca insanı aynı sofra etrafında buluşturdu.







İftar davetinin adresi Mirjam Kirche’nin sosyal tesisleriydi. Davetliler iftar öncesinde bir araya geldiler. İftar öncesinde Diakoni Mülteciler Yardım Kurulusu‘ndan Frau Elke Wisse, protestan kilisesi adına Pfarrer Herr Kornelius Heering ve Yabancılar İletisim Polisi yetkilisi Frau Seher-Yeliz Ateş kısa birer konuşma yaptılar.













Konuşmaların ortak teması ise birlikte yaşama kültürü ve açık iletişim oldu.





130 dan fazla davetlinin katıldığı iftar programında piano ve balaban dinletisi gerçekleşti. Ermeni saz ustasının balaban ile Sarı Gelin isimli eseri icra ettiği dakikalar ise ilgi odağı oldu. Çünkü Sarı Gelin, Ermenistan ve Türkiye arasında zaman zaman ‘hangi ülkeye ait olduğu‘ tartışmalarına sahne oluyor. Bu programda ise tartışmaya değil, kaynaşmaya sebep oldu.













Diğer yandan diyalog köprülerinin geliştirildiği iftar programı Alman medyasının da gündemindeydi. ZDF televizyonu programı başından sonuna kadar takip etti. Alman kanalı Ramazan ayı ve program hakkında konuklarla röportajlar yaptı.





Programın can alıcı noktalarından biri de iftar için hazırlanan yemekler oldu. Türk mutfağından birçok lezzet davetlilerin beğenisine sunuldu. Program sonrasında ise Türk çayı eşliğinde sohbetler devam etti.











