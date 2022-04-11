Düşündüren rakam: Bir yılda yüzde 90 arttı

Yeni konut fiyatları yanına pek de yaklaşılacak halde değilken bu duruma neden olan inşaat maliyerlerindeki artışın ise yüzde 100'e yaklaştığı aktarıldı.





Yükselen enflasyon ve döviz kurlarındaki son durum sonrasında inşaat maliyerlerinin geçtiğimiz yıla roanla yüzde 90 attığı belirtildi.



Evrensel'de yer alan habere göre inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı. inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 5.73 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.56, işçilik endeksi yüzde 0.23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 113.27, işçilik endeksi yüzde 41.38 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87.91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7.82, işçilik endeksi yüzde 0.10 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 110.44, işçilik endeksi yüzde 41.29 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5.40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98.42 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6.74, işçilik endeksi yüzde 0.74 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 122.66, işçilik endeksi yüzde 41.71 arttı.