Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu yeni adresini açıkladı /11 Nisan 2022 21:34

Kemal Kılıçdaroğlu yeni adresini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde et ve süt ürünlerine gelen zamlar sonrasında Et ve Süt Kurumu'na giden ancak içeri alınmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de yasa dışı göç konusuyla ilgili olarak Göç İdaresi'ne gideceğini açıkladı.

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Daha önce de benzer ziyaretler düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak ise et ve süt ürünlerine gelen zamlar sonrasında Et ve Süt Kurumu'na gitmişti.

Şimdi ise Göç İdaresi'ne gideceğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor; ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ ADINA GİTMEM GEREKİYOR"

Evrensel'de yer alan haber göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor; ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Jandarma Genel Komutanlığı'nın, Göç İdaresi Başkanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Twitter'daki 'Her insan bir göç, her göç bir insan' paylaşımını alıntılayarak açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, mesajında "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yol geçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor; ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde. Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum; Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız? Göç İdaresi'nden randevu talep etmeden önce, milletimiz adına sabırla bu soruların yanıtlarını bekleyeceğim. Bu arada şiir yazmayı bırakın, işinizi yapın" dedi.
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