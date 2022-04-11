Samanyolu Haber /Gündem / İşte RTÜK'ün geçtiğimiz yıl kesiği ceza oranı /11 Nisan 2022 21:38

İşte RTÜK'ün geçtiğimiz yıl kesiği ceza oranı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetiminin geçtiğimiz yıl kestiği cezaların toplam rakamı belli oldu.

SHABER3.COM

Gelen tepkiler ve şikateler üzerinde televizyon kanallarına cezai yaptırımlar uygulayan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yönetiminin geçtiğimiz yıl kestiği cezaların toplam rakamı belli oldu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2021 Yılı Faaliyet Raporu yayınladı. Rapora göre RTÜK, 2021 yılında basın yayın kuruluşları hakkında, 1661 ayrı ceza kararı aldı. RTÜK, kesilen cezalardan 17 milyon 10 bin 985 liranın tahsil edildiğini belirtti.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2021 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Buna göre RTÜK Üst Kurulu, medya kuruluşları hakkında bir yıl içinde 1661 ayrı ceza kararı aldı. Cezaların toplam tutarı 55 milyon 822 bin 366 lira 70 kuruş oldu. RTÜK, ihlallerden toplam 17 milyon 10 bin 985 lira tahsil edildiğini açıkladı. İdari para cezaları, Üst Kurulun gelirleri arasında yer almazken, tahsil edilen cezalar Hazineye aktarılıyor.
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