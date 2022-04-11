Fransa seçimlerinde sandıktan çıkan oy görenleri şaşırttı

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı aday Marin Le Pen ikinci tura kalırken, bir sandıktan çıkan oy ise görenleri şaşırttı.







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Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi.

İşte Fransız yıldızın adının yer aldığı oy pusulası:





Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.Karim Benzema ile ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.