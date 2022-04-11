Samanyolu Haber /Dünya / Fransa seçimlerinde sandıktan çıkan oy görenleri şaşırttı /11 Nisan 2022 20:50

Fransa seçimlerinde sandıktan çıkan oy görenleri şaşırttı

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilginç de bir olay yaşandı. Bir Fransız vatandaşı oyunu Real Madridli futbolcu Benzema'ya verdi.

SHABER3.COM

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mevcut cumhurbaşkanı Macron ile aşırı sağcı aday Marin Le Pen ikinci tura kalırken, bir sandıktan çıkan oy ise görenleri şaşırttı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Fransa 2022 cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kişi oyunu Karim Benzema'ya verdi.

Fransız vatandaş Karim Benzema'nın adının yazılı olduğu kağıdı oy pusulası zarfının içine koydu ve görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Karim Benzema ile ilgili bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Fransız yıldızın adının yer aldığı oy pusulası:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:05:01