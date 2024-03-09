Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan anjiyo oldu

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, saat 22.30 sıralarında göğsünde ağrı hissedince kontrol amaçlı Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti.



Hekimler, sağlık kontrolü sonrası kalp krizi riski görünce Gürkan'a anjiyo yapıldı.



Anjiyo sonucu kalp damarlarının birinde darlık tespit edilen Başkan Gürkan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne sevk edildi.



Burada tedaviye alınan Gürkan'ın, anjiyo sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu darlık tespit edilen damarın ileride daha büyük risk yaratmaması için farklı bir yöntemde açılmasına karar verildi.



Başkan Gürkan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

