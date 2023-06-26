Samanyolu Haber /Gündem / Edirne’de terör şüphelisi, otomobil bagajındaki gizli bölmede yakalandı /26 Haziran 2023 20:13

Edirne’de terör şüphelisi, otomobil bagajındaki gizli bölmede yakalandı

Edirne'de 'terör şüphelisi' Suriye uyruklu bir kişi, otomobilin bagajında oluşturulan 'zula' tabir edilen gizli bölmede yurt dışına kaçmak isterken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

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Söcü'de yer alan habere göre Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi’ne dün saat 23.00 sıralarında, ‘Terör örgütüne müzahir bir şahsın yurt dışına kaçak yollarla çıkarılacağı’ yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobili Kapıkule Sınır Kapısı’nda kontrollü bir şekilde durdurup aramaya aldı.

Aramada, otomobilin bagaj kısmında yedek lastiğin konulduğu yere oluşturulan ‘zula’ diye tabir edilen gizli bölmede Suriye uyruklu bir erkek gizlenmiş halde yakalandı.

İsimleri açıklanmayan otomobilin yabancı uyruklu sürücüsü ile bagajda yakalanan terör şüphelisinin üzerinde yapılan aramada 500 euro ile 525 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden otomobil sürücüsü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan tutuklandı. Bagajda yakalanan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
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