Kırmızı Bülten’le aranan iki uyuşturucu baronu yakalandı

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre Güney Amerika ve Avrupa arasındaki kokain trafiğini yöneten en önemli isimlerden olan ve İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı Joseph Johannes Lijdekkers’in 2 yıl önce Türkiye ile bağlantıları tespit edilmişti.

İstanbul Narkotik Polisi'nin elde ettiği bilgiler üzerine çalışma başlatılmıştı. Araştırmalar genişletilmiş, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurumu) ve Narkotik Daire Başkanlığı da çalışmalarda yer almıştı.Araştırmalarda, uluslararası uyuşturucu kartelinin Türkiye'deki bağlantısının suç örgütü lideri Naci Y. üzerinden sağlandığı anlaşılmıştı.Çalışmalar 13 Haziran'da operasyona dönüştürüldü. Baskında 25 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda aralarında 50 milyon liralık 2 saatin de bulunduğu yaklaşık 100 milyon liralık, para ve altın ele geçirildi. Şüphelilere ait 1 milyar liralık taşınmaz, otomobil ve banka hesaplarına da el konuldu.O operasyonla ilgili çalışmalara devam eden İstanbul Polisi, suç örgütünün önemli isimlerinden olan İsaac Bignan'ın Türkiye'de olduğunu belirledi. Lijdekkers’in yardımcısı ve ortağı olduğu öne sürülen İsaac Bingan'ın peşine düşen ekipler, uyuşturucu kartelinin şüpheliyi yurt dışına kaçırmak için hazırlık yaptığını tespit etti.İddiaya göre suç örgütünün silahlı kanadını yöneten ve İnterpol'ün Kırmızı Bültenle aradığı Jurean Anthony Finix bu amaçla İstanbul'a geldi. Leijdekkers'in iş birliği yaptığı iddia edilen Naci Y.'nin adamlarıyla iletişime geçti. İsaac Bingan ve karısı Vargeli Tiffany W.'nin yurt dışına çıkarılması için sahte pasaportlar ve gizli bölmesi olan bir yat hazırlandı.Şüpheliler bu planları yaparken, İstanbul Narkotik Polisi, Jurean Anthony Finix'in İstanbul'a geldiği bilgisine ulaştı. Şüphelinin peşine düşen İstanbul Narkotik Polisi; Finix ‘in Kağıthane'de bir adreste kaldığını belirledi. Belçikalı Jurean Anthony Finix, Şakir K. ile Fatih T.'yi düzenlenen baskınla kıskıvrak yakaladı. Baskın düzenlenen adreslerde 11 silah, 600 mermi ele geçirildi. Ayrıca örgütün ikinci adamı İsaac Bingan ve karısı için hazırlanan çok sayıda sahte pasaport ve uyuşturucu bulundu.Polisin evde ele geçirdiği verilerden, uyuşturucu kartelinin ikinci adamı olan İsaac Bingan'ın karısıyla Muğla'da olduğu belirlendi. Bunun üzerine Muğla'da çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Isparta'da olduğu anlaşıldı. Isparta Narkotik birimlerine haber verildi. Polisin yaptığı çalışma ile İsaac Bignan ile Ömer K. ve Murat P. 25 Haziran'da yakalandı.İstanbul Narkotik Polisi, şüphelilere yardım eden 3 kişi daha tespit etti. Şüphelilerin Muğla'dan Konya'ya gittiği belirlendi. Ali Ç. Talha A. ve Kenan T. de Konya'da düzenlenen baskınla yakalandı.Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığı da açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.-İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran 2023 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir.-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ‘'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu “Bello Jos” lakaplı Joseph Johannes Leijdekkers’in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştır.-Leijdekkers ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kg altın, 2 adet motorlu araç, 5.785.000 EUR, 1.733.000 USD, 65.725.000 TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar TL tutarındaki mal varlığı değerine el konulmuştur.– 23 Haziran 2023 tarihinde, firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda; aralarında İnterpol Kırmızı Bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony Finix’in bulunduğu 3 kişi yakalanmıştır. Operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.-25 Haziran 2023 tarihinde devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda Leijdekkers’in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac Bignan'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştır. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda paraya el konulmuştur. Aynı gün dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştır.-Operasyon kapsamında 2'si Kırmızı Bültenle aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.