Samanyolu Haber /Ekonomi / LPG’ye zam geliyor /26 Haziran 2023 20:29

LPG’ye zam geliyor

Döviz kurlarındaki ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artışların etkisiyle otogaza bu gece zam gelecek. Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi yok.

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'nin haberine göre dolar kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış, yakıt fiyatlarına da yansıyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, otogazın (LPG) litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 66 kuruş zamlanacak.

Otogaz fiyatları bayiler, iller ve ilçeler arasında belirgin farklılık gösteriyor. Yaygın bir firmanın fiyatlarına göre, bu geceki zamla birlikte otogazın litre fiyatı İstanbul’da 11,85’e yükselecek.

Benzin ve motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
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