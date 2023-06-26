Wagner neden 24 saat içinde geri çekildi?

Sözcü.com.tr'nin haberine göre Rusya'da cuma gecesi başlayıp cumartesi akşamı sona eren darbe girişimiyle ilgili tartışmalar gündemden düşmüyor.



Ukrayna savaşında kritik rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin, Rus ordusuna yönelik aylar süren eleştiriler sonrasında savaşçılarıyla Rus topraklarına girerek ayaklanma başlatmıştı. Bazı askeri tesisleri ele geçiren ve Moskova'ya ilerleyen Wagner savaşçıları, Belarus arabuluculuğunda Rus yönetimiyle anlaşma sağlandıktan sonra geri çekilmişti.



Kan dökülmesini istemediklerini söyleyen Pirgojin'in de ceza almayacağı ama Belarus'a gideceği açıklanmıştı.



‘AİLELERİYLE TEHDİT ETTİLER’



İngiliz Telegraph gazetesi, ayaklanmadan sonra 24 saat içinde geri çekilen Wagner'in U dönüşüyle ilgili çarpıcı bir iddiayı aktardı. Gazeteye konuşan İngiliz güvenlik kaynaklarına göre, Rus istihbaratının “Wagner yöneticilerinin ailelerine zarar vereceği” tehdidi nedeniyle Prigojin geri adım attı.



Haberde, İngiliz istihbaratına göre Wagner savaşçılarının sayısının söylendiği gibi 25 bin değil 8 bin civarında olduğu belirtildi. Grubun Moskova'ya girmesi halinde muhtemelen büyük bir hezimete uğrayacağı ifade edildi.



Kaynaklar, Rusya lideri Putin'in şimdi Wagner üyelerini Rus ordusuna katacak adımları atıp grup liderlerini tasfiye edeceğini söyledi.



ANLAŞMA GERÇEKTEN VAR MI?



Telegraph ayrıca Kremlin tarafından açıklanan anlaşmanın da soru işaretlerine yol açtığını yazdı. Bazı kaynaklara göre aslında ortada böyle bir anlaşma bulunmuyor.



Rus siyasetinin önde gelen isimlerinden milletvekili Andrey Gurulyov, Prigojin ve isyancı Wagner liderlerinin yargılanmaması gibi bir seçeneğin olmadığını söyledi. Rusya'da Kremlin'e yakın birçok ismin de darbe girişiminin cezasız kalmasına karşı olduğu belirtiliyor.