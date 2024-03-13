Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomi dünyası bu iddiayı konuşuyor: MB yetkilileri Londra’da kapalı toplantılar yaptı /13 Mart 2024 17:01

Ekonomi dünyası bu iddiayı konuşuyor: MB yetkilileri Londra’da kapalı toplantılar yaptı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası’ndan üst düzey yetkililerinin Londra'ya giderek yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını öne sürdü.

SHABER3.COM

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, 'Merkez Bankası’ndan (TCMB) üst düzey yetkililerin İngiltere’nin başkenti Londra'ya giderek yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını' açıkladı.

Bunun TCMB’nin ciddiyetsizliğini gösterdiğini ve yabancı yatırımcının algısını bozduğunu belirten Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. 

“Anlaşılan o ki, son dönemde piyasalarda oluşan panik Merkez Bankası yöneticilerini de telaşlandırdı. Merkez Bankası’nda üst düzey isimler Londra’ya gidip yabancı bir bankanın müşterileri ile kapalı toplantılar yaptığını öğrendim. Bu Merkez Bankası ve devlet ciddiyeti ile bağdaşmaz. Varolan sorunlara kısa vadede çözüm üretmek için yapılan bu hamleler yabancı yatırımcılardaki Türkiye algısını daha da bozar. Merkez Bankası yöneticilerinin bunun yerine ivedilikle şeffaf bir şekilde doğruları yapmasını tavsiye ederim. Her zaman söylediğim gibi devlet yönetmek, üst düzey kamu görevinde olmak ciddiyet ve sorumluluk gerektirir. Maalesef bundan çok uzaktayız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomi dünyası bu iddiayı konuşuyor: MB yetkilileri... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:32