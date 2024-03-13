Ayhan Bora Kaplan, AKP sayesinde nasıl zengin olduğunu anlattı

İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu iddia edilen ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan’ın ‘kara para aklama’ suçlamasıyla ikinci kez hakkında tutuklama kararı verilmesine neden olan soruşturmaya ilişkin verdiği ifade tutanağı ortaya çıktı.







T24'te yer alan habere göre, Kaplan ifadesinde, yaptığı ticaretin kanunlara uygun olduğunu savunarak, hesaplarındaki para miktarının yükselmesini ‘enflasyona’ bağladı. Kaplan, “2019 yılı öncesi 100 bin lira olan bir daire şu anda 3 milyon liradır. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. Ülkede gerçeklesen enflasyon nedeniyle almış ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir. 2019 ve sonrasındaki mal varlığındaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır” ifadelerini kullandı.







Oğlunun sünnet takıları üzerinden kara para akladığına ilişkin MASAK raporunda yer alan ifadelere de yanıt veren Kaplan, tutuklu olmasının sebebinin ‘15 Temmuz gecesinde TRT binası önünde olmasına’ bağladı.







Kaplan şunları söyledi:

“Sünnet takı parası açıklamasıyla yatırmış olduğum meblağ, düğünde çok daha fazlası hediye olarak takıldığı için yasal olmayan bir paradan elde edilmesi mümkün değildir. Burada olmamın tek sebebi 15 Temmuz gecesi TRT binasında olmamdır”







'SELAM VERDİĞİM KİŞİLER BİLE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ'



‘Selam verdiği kişilerin dahi soruşturmaya dahil edildiğini’ söyleyen Kaplan hakimlik sorgusunda şunları söyledi:





“Ben araç ticareti yapıyordum, bana emniyette art arda araç alıp satmamı sordular. 2019 yılında Günay Restoran isimli işyerini işletiyordum ve gıda işi yapıyordum. MASAK raporunda yer alan 2019 yılında banka hesaplarımda herhangi bir hareket bulunmadığı iddiasını kabul etmiyorum. Ben bu dönemde de ticaret ile uğraşıyordum. 2020 yılı sonrasında da aynı şekilde ticari faaliyetlerime devam ettim, yapmış olduğum para transferleri ve alış satış işlemleri mevcuttur. Her türlü işlemim yasal zeminde ve kanunidir.





2019 yılı öncesi 100 bin TL olan bir daire şu anda 3 milyon TL'dir. Doğal olarak rakamların yükselmesi buna ilişkindir. Ülkede yer alan enflasyon sebebiyle benim daha önceden yapmış olduğum ticaretin ederleri bugün hesaplandığında yüksek meblağlar gözükmektedir.







Bunun sebebi her malda gerçekleşen fiyat artışıdır. Benim selam verdiğim, ticaret yapan her arkadaşımın şirketi benim şirketim gibi yazılmıştır. Bu kişiler kendi ticaretlerini gerçekleştirmektedirler. Yapmış oldukları ticaretin benimle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.





‘BENİM İŞ KOLUM SPOTÇULUK’

Benim üzerime kayıtlı olan 45 şirket vardır. Kredi kullandığımız bankadaki yetkililer bize farklı iş kollarında şirket edinmemizi söyledikleri için bu kadar fazla şirket vardır. Benim iş kolum spotçuluktur. Spotçuluk ise malın ne olduğu önem arz etmeksizin ucuz olan malın alınarak cüzi bir kâr ile hızlı şekilde ticarete döndürme amacı güder. Bankacı da kredi çekerken zorlanacağımı belirterek almış olduğum ürünler ile ilgili iş kollarında şirket kurmamı söylediği için ayrı ayrı şirketler kurulmuştur. Bu malların alım ve satımları ilgili olduğu yere göre şirketler üzerinden yapılmıştır. Tamamının sahibi de benim. Benim üzerime isnat edilen aklama suçu ticari bir faaliyetle gerçekleşemez. Ben edinmiş olduğum bir mal, bu mal araç olsun, bir değil birden fazla kez el değiştirse dahi bu aklama suçuna vücut vermez.





KARA PARA AKLAMAYA ENFLASYON SAVUNMASI

Benim yurt dışında şans oyunlarında kazandığım ve belgeli olarak getirdiğim ve belgeleri ile birlikte bankalara yatırdığım meblağlar dosyada görülecektir. Bu edinmiş olduğum gelirin vergisini de şahsen ödedim. Yaklaşık 20 yıldır ticaret ile uğraşmakta olup bu şirketlere emek verdim. Kazanmış olduğum bu gelirler, yapmış olduğum ticaret karşısında gelen gelirlerdir. Ülkede gerçekleşen enflasyon nedeniyle almış olduğum ve edinmiş olduğum para ve mal varlığı değerleri bugünkü karşılığında yüksek meblağlara gelmektedir. 2019 ve sonrasındaki mal varlığındaki ciddi artışın nedeni enflasyondaki artıştır Benim daha önce satmış veya devretmiş olduğum işletmelerden dahi ben bugün sorumlu tutulmaktayım. Bu işletmeler ile benim herhangi bir ilgim ve alakam bulunmamaktadır.





‘KIZ KARDEŞLERİM ÜZERİNE ŞİRKET KURMADIM’

Benim sünnet takı parası açıklamasıyla yatırmış olduğum meblağ düğünde çok daha fazlası hediye olarak takıldığı için herhangi bir şekilde yasal olmayan bir paradan elde edilmesi söz konusu değildir. MASAK raporlarına giren miktar, CD görüntüleri izlendiğinde tespit edilecektir. Burada olmamın tek sebebi 15 Temmuz gecesi TRT binasında olmamdır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Burada bana zulmedilmektedir. Benim yapmış olduğum işlemler yasal işlemlerdir. Selam vermiş olduğum herkesin benimle bağlantılı olduğu iddiası doğru değildir. Benimle birlikte MASAK raporunda adi geçen bir kısım arkadaşlar da ticaret ile uğraşan kişilerdir. Mağdur edilmekteyiz. Kız kardeşlerimin üzerine ben şirket kurmadım. Onlar evlidir ve eşleri tarafından üzerlerine şirketler kurulmuştur. Benim bu şirketlere herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır.”







