Rusya Nükleer Savaşa Hazır

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Putin, Ukrayna topraklarındaki askeri operasyon sırasında taktiksel nükleer silah kullanımına hiçbir zaman ihtiyaç duyulmadığını da belirtti.





Putin, "Askeri-teknik açıdan elbette hazırız. Nükleer kuvvetler sürekli olarak savaşa hazır durumdalar" ifadesini kullandı. Ayrıca, Rus nükleer üçlüsünün diğerlerinden daha modern olduğunu da sözlerine ekledi. Rusya'nın, devletinin varlığına, egemenliğine ve bağımsızlığına zarar verilmesi halinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirtti.





Nükleer güçlerin üç bileşeni olduğunu belirten Putin, bunların stratejik havacılık, kıtalararası balistik füzeler ve nükleer füze denizaltıları olduğunu söyledi.





ABD'nin nükleer kuvvetlerinin modernliğini artırmaya yönelik hedefler belirlediğini ve tüm bileşenlerini geliştirdiğini belirten Putin, "Biz de de öyle" dedi. Ayrıca, ABD'nin nükleer silah denemeleri yapması halinde Rusya'nın da nükleer silah denemeleri yapması ihtimalini göz ardı etmediğini belirtti.





CNN'nin 9 Mart'ta yayımladığı habere göre, ABD'nin Ukrayna topraklarına olası bir Rus nükleer saldırısı için "kapsamlı hazırlıklara" başladığı bildirilmişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bu haberlerin gazetelerde yayınlanan iddialardan ibaret olduğunu belirtti.