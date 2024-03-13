Ermenistan'dan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden ayrılma tehdidi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, örgütün Erivan'ın ülkenin egemen topraklarına ilişkin yönelttiği sorulara yanıt vermemesi halinde Ermenistan'ın Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden ayrılacağını söyledi.





Ona göre Ermenistan, KGAÖ'dan ülkenin Azerbaycan sınırına barış gücü konuşlandırmaya hazır olduğuna dair güvence aldı, ancak KGAÖ "kendi sorumluluk alanını belirtmedi."





Paşinyan konuyla alakalı, "Bir sorumuz var: barış güçleri tarafsızdır ve KGAÖ bizim örgütümüzdür. Burada tutarsızlıklar ortaya çıkıyor, eğer Ermenistan'ın egemen toprakları KGAÖ için bir "kırmızı çizgi" ise, o zaman anlayışınıza göre egemen toprakların Ermenistan olduğunu gösterin. Malesef Ermenistan'ın egemen toprakların o ilgiyi göstermediler. Ve bugün bu konu halen “masada”. Eğer KGAÖ bu soruya cevap verirse ve bu cevap bizim fikirlerimize uyuyorsa, bu, Ermenistan ile KGAÖ arasındaki sorunların çözüldüğü anlamına gelecektir’’. İfadelerini kullandı.





Paşinyan, ‘’bunun tüm sonuçlarıyla birlikte çözülmesi gerektiğini, çözülmezse Ermenistan'ın KGAÖ'dan ayrılacağını, fakat ne zaman olacağını söyleyemem" dedi.