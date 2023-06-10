Samanyolu Haber /Kültür / Ekonomi sanatı da vurdu: Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor /10 Haziran 2023 01:13

Ekonomi sanatı da vurdu: Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor

HalkTV programcısı Serhan Asker, Müjdat Gezen’in ekonomik zorluklar nedeniyle 'Müjdat Gezen Tiyatrosu' binasını satılığa çıkardığını açıkladı.

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Ekonomik krizin etkileri her geçen gün daha da derinleşirken kültür - sanat yönlü üretimde Türkiye'de gerilemeye devam ediyor. Geçen yıl Moda Sahnesi'nin elektrik faturalarını ödeyememesi sonrası karanlığa gömülmek istenmişti.

HalkTV programcısı Serhan Asker, Müjdat Gezen’in ekonomik zorluklar nedeniyle Müjdat Gezen Tiyatro binasını satılığa çıkardığını açıkladı.

“Çok kötü bir haber” diyerek Twitter’dan bir paylaşım yapan asker, paylaşımında, "Müjdat Gezen şimdi aradı... 'Müjdat Gezen Sanat Merkezi duracak. Bahariye'deki Müjdat Gezen Tiyatrosu'nun yerini satıyorum' dedi...  Bir tiyatro kapanıyor... Yazık..." ifadelerini kullandı.
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