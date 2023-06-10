Samanyolu Haber /Dünya / Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti /10 Haziran 2023 01:03

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson milletvekilliğinden istifa etti

Johnson, parlamentoda kurulan komitenin Covid-19 dönemindeki partiler sebebiyle yürüttüğü soruşturma raporunun yayınlanmasından önce verdiği kararı ağır bir mektupla kamuoyuna duyurdu

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Euronews'te yer alan habere göre İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, Covid-19 döneminde başbakanlık ofisinde düzenlenen partilerle ilgili olarak hazırlanan rapor üzerine milletvekilliğinden istifa etti.

Ayrıcalıklar Komitesi'nde parlamentoyu partiler konusunda "kasıtlı olarak veya sorumsuzca" yanıltıp yanıltmadığına ilişkin soruşturma raporunun yayınlanması öncesinde, Muhafazakar Parti'nin üyesi olarak temsil ettiği Uxbridge ve South Ruislip seçim bölgesinin milletvekilliğinden ayrıldığını duyurdu.

Öfkeli bir istifa mektubu sunan Johnson, komitedeki başkan ve milletvekillerini "muazzam şekilde taraflı" olmakla suçladı ve komitenin kendisini "anti- demokratik"  şekilde parlamentodan atmaya çalışmasından dolayı "şaşkın ve dehşete düşmüş" olduğunu belirtti.

"Kanguru mahkemesi"

2001 yılından bu  yana sürdürdüğü milletvekilliği görevini ciddiye aldığını ve yalan söylemediğini belirten Johnson mektubunda, "Başından beri amaçları, gerçekler ne olursa olsun beni suçlu bulmaktı. Bu bir kanguru mahkemesinin tam tanımıdır." dedi.

Johnson mektubunda Ayrıcalıklar Komitesi'nin raporunun yanlışlıklarla dolu olduğunu ve "önyargı koktuğunu", buna rağmen "söyledikleri hiçbir şeye itiraz etmek için resmi bir yetkisinin olmadığını" belirtti.

Mektubunda kendisini başbakanlıktan istifaya zorlayan halefi Rishi Sunak'a ve politikalarına karşı da ağır eleştiriler yönelten Johnson, "en azından şimdilik" parlamentodan ayrıldığı için üzgün olduğunu ifade ederek mektubunu bitirdi.

Parti skandalları

Johnson, Downing Street'teki ofisinde düzenlenen partilere katılımıyla ilgili meclisi yanılttığını kabul etmiş ve bu konuyla ilgili kurulan Ayrıcalıklar Komitesi'nde uzun bir savunma yaparak "kasıtlı olarak veya sorumsuzca" yanlış yönlendirdiği iddiasını destekleyen hiçbir kanıt bulunmadığını söylemişti.

Polisin sıkı kapanma kurallarının uygulandığı Covid-19 salgını sırasında başbakanlık ve diğer hükümet binalarında gece geç saatlere kadar süren içkili partiler nedeniyle biri Johnson'a olmak üzere 126 ceza kesmesi, başbakanlığının sona ermesini hızlandırmış, baskılar sonucunda Johnson geçen yıl başbakanlık görevinden istifa etmişti.

Komitenin raporunu önümüzdeki haftalarda yayınlaması bekleniyor.
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