Goldman Sachs: Türkiye'de faiz yüzde 40'a çıkabilir

Euronews'te yer alan habere göre yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de Mehmet Şimşek'in Maliye Bakanı, Hafize Gaye Erkan'ın da Merkez Bankası Başkanı olarak atanmasının yeni yönetimde para ve mali ayarlamalara ihtiyaç duyulduğu anlayışının yaygın olduğuna işaret ettiğini belirtti.



Türkiye'ye ilişkin bir dizi tahminini revize eden banka, ekonominin istikrara kavuşturulmasının "döviz kurunda büyük ve süreksiz bir ayarlama gerektireceğini" kaydetti.



Bankanın ekonomistlerinden Clemens Grafe, müşterilerine gönderdiği bir bilgi notunda, her ne kadar bu aşamada para politikasının çerçevesi bilinmese de, "tamamen ortodoks politika yapıcılığın" döviz kurunun önceden ayarlanmasına izin vereceğini ve repo faizini ekonomideki faiz oranlarını sabitleyecek bir seviyeye yükselteceğini yazdı.



Grafe "Bize göre bu durum, ortodoks bir politika yapıcının faiz oranlarını mevduat faizlerinin mevcut seviyesi olan yüzde 40'a yükselteceğini göstermektedir." dedi.



Grafe, döviz kuru ve enflasyon beklentisi istikrara kavuşmasının ardından, yıl sonunda faiz oranları hızla, büyük ihtimalle yüzde 25 civarına düşürülebileceğini de ifade etti.



Banka, ayrıca Türkiye'nin daha önce yüzde 2,9 olarak belirlediği yıllık gayrisafi milli hasıla tahminin yüzde 2,3'e düşürdü.