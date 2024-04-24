Ekonomik kriz iflasları artırdı

Halkı yoksullaştıran ekonomik kriz, şirketleri de iflasa sürüklüyor. Faiz ve kur artışının yanı sıra yüksek enflasyon ve kamuda yaşanan kaynak sıkıntısı yüzünden 5 şirket ile 2 iş insanı daha borçlarını ödeyemez hale düştü. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Avrasya Enerji, Datel Tellioğlu Mühendislik İnşaat, Eksen Enerji, Enerba Enerji, Mardiva İnşaat Enerji şirketleri ile bu şirketlerin sahibi olan Behzat Tellioğlu ile Azat Tellioğlu ekonomik kriz yüzünden nakit akışlarının bozulduğunu belirterek konkordato (iflas anlaşması) ilan etti.





BORÇLAR ÖDENEMEDİ





Mahkemeye sunulan başvuru dilekçesinde ülke genelinde yaşanan ekonomik kriz, yüksek enflasyon, yüksek kredi faizleri ve kur artışları yüzünden alacakların tahsil edilemediği, kamu kurumu olan Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) de hakedişleri zamanında ödemediği bildirildi. Dilekçede şöyle denildi: “Son dönemde ülkemizde yaşanan kur artışı ve dalgalanmaları, yüksek enflasyon, kredi faizi artışı enerji sektörünü etkilemiş, şirketimizin faaliyetine ciddi oranda zarar vermiştir. Ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz nedeniyle firmalardan hakedişler zamanında alınamamıştır. TEİAŞ Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2023-Ocak 2024 hakediş ödemelerini yapmaması da grup şirketlerin nakit akışını bozmuştur. Tedarikçilere çek ve peşin ödeme yapılmış olmasına rağmen, alınan malzeme ve işçiliklerin hakedişlere yansıtılmaması, şirketler grubunu finansal ve mali açıdan zor duruma sokarak kısa ve uzun vadeli borçlarını ödeyemez duruma getirmiştir.”



