Kızılay çadırları askere diktirip satmış

Yüzbinlerce depremzede günlerce devlet kurumlarından gelecek çadırları bekledi ama Kızılay’ın başka kurumlara parayla çadır sattığı ortaya çıkmıştı. Bu skandal sonrasında herhangi bir istifa ya da görevden alma yaşanmaması kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı.





Depremin üzerinden bir yıl geçtikten sonra çadır skandalının ikinci perdesini Sözcü ortaya çıkardı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2023 faaliyet raporuna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın emrinde olan Dikimevi Müdürlüğü’nde terzi görevinde bulunan 31 personeli, deprem sonrasınnda Kızılay’a çadır dikimi için gönderilmiş. Yani çeşitli kurumlara parayla satılan çadırlar, askerlere diktirilmiş. Raporda deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili de bilgiler yer aldı. Buna göre jandarma ekipleri enkazda 6 bin 940 kişiye ulaşmış. Ancak bu kişilerden sadece 430’u yaşıyordu.