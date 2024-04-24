Şehir hastanesini pompalı tüfeklie bastı serbest bıraklıdı... Sonra...

















YAKALANIP SERBEST BIRAKILDI, TEKRAR HASTANEYE GİTTİ





BU DEFA TUTUKLANDI





İzmir Şehir Hastanesi'nde pompalı tüfekli rehine krizi yaşandı. İddiaya göre tüfekle hastanenin 9. katına kadar çıkan şüpheli, bir sağlık çalışanını rehin aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.Olayı Birlik Sağlı Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol sosyal medya hesabından duyurdu.Doğruyol olaya ilişkin bir fotoğraf paylaşarak şu notu düştü: “Söyledik anlamadınız. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımız pompalı tüfekle rehin alınıyor gizlemeye çalışıyorsunuz. Sağlık çalışanları korkudan kendilerini odaya kapatıyorlar seyrediyorsunuz. Bir psikopat, İzmir Bayraklı şehir hastanesinin 9. katında KBB servisinde tüfekle nasıl dolaşabiliyor. 9.kata çıkana kadar güvenlik nerede? Şükür ki can kaybımız yok. Biliniz ki, suçlu kadar tedbir almayanlar ve göz yumanlar da sorumludur.”Öte yandan konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise “Bir kişi elinde Tüfekle İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin 9’uncu katına kadar çıkıp orada sağlık çalışanlarını rehin alıyor, diğer sağlık çalışanları da kendilerini odaya kilitleyip korunmaya çalışıyor. Can kaybı yaşanmamış olması mucize... Yıllardır tedbir alınsın diye bağırıyoruz. Duyan yok. Sayın Fahrettin Koca bize izah etsin.. Bir kişi nasıl olur da elinde tüfekle bir hastaneye girebilir? Bu hastanenin 9’uncu katına kadar çıkıp, sağlık çalışanlarını rehin alabilir? Bu ve benzeri olayların baş sorumlusu tedbir almayanlardır ” ifadelerini kullandı, Bakan Koca'ya tepki gösterdi.İzmir Tabip Odası'nın 1 gün iş bırakma kararı aldığı olayla ilgili AA'nın aktardığına göre ise psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen 50 yaşındaki saldırgan C.Y. İzmir Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.Bir sürei önve C.Y.'nin pompalı tüfekle hastaneye gideceği ihbarı üzerine bölgede, hastane polisi ve jandarma ekiplerince güvenlik önlemi alındı. Ekipler, aracı tespit ederek hastane otoparkında C.Y.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Aracın bagajında pompalı tüfek, fişek ve bıçak ele geçirildi.Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.Daha sonra hastaneye tekrar giden C.Y., 9'uncu kata çıkarak kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle sağlık çalışanlarını ölümle tehdit etti.Doktor ve diğer sağlık çalışanları, kendilerini odaya kilitleyerek "beyaz kod" bildiriminde bulundu.Polis ve jandarma ekipleri C.Y'yi hastane bahçesinde gözaltına aldı.C.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.