Samanyolu Haber /Gündem / Mahkemeden seçim ayarlı karar: İmamoğlu davası ertelendi /01 Haziran 2022 12:59

Mahkemeden seçim ayarlı karar: İmamoğlu davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamu görevlilerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması ertelendi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıkmadı. Duruşma 21 Eylül’e ertelendi.

Mahkeme, İmamoğlu’nun avukatının celse arasında sunduğu uzman görüşü raporunun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi.

İmamoğlu, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 ay hapis istemiyle yargılanıyordu.

Duruşmaya CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İYİ Parti ve DEVA Partisi il yöneticileri de katıldı. Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu da izleyici olarak katıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “ahmak” polemiği yaşanmıştı.

Soylu, 31 Mart 2019 seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa’ya giden İmamoğlu’na “Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti.

İmamoğlu da “31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” karşılığını vermişti.
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