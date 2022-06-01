Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’un enflasyonu yüzde 87,35 oldu /01 Haziran 2022 13:10

İstanbul’un enflasyonu yüzde 87,35 oldu

İstanbul'da perakende fiyatlar mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35, bir önceki aya göre yüzde 5,84 arttı.

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İstanbul Ticaret Odası (İTO), enflasyonun öncü verilerinden olan Mayıs 2022 Ücretliler Geçinme endeksi verilerini açıkladı.


İstanbul’da perakende fiyatlar mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. Aylık bazda artış ise yüzde 5,84 oldu. Bu oran, 1995 bazlı veride Haziran 1998’den bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi de bir önceki aya göre yüzde 5,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,12 olarak gerçekleşti.

KÜLTÜR, EĞİTİM HARCAMALARINDA BÜYÜK ARTIŞ
Mayıs 2022'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,15, konut harcamalarında yüzde 7,22, giyim harcamalarında yüzde 6,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,84, gıda harcamalarında yüzde 4,97, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,15 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda değişim izlendi.

Mayıs 2022'de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Mensucat Grubunda yüzde 18,03, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 7,42, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 6,73, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 3,34, Madenler Grubunda yüzde 0,89, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 0,24, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 0,19 artış görüldü.
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