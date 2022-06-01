'Kaçacak' iddiasına çok kızdı: 'Burnundan getirmek boynumuzun borcu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, 9. yılında 'Gezi'yi hedef alarak, "Bunların derdi çevre değil, ağaç değil, ideolojik saplantılarına çevreyi malzeme yapanların maskesi bir kez daha düşmüştür" dedi. Erdoğan ayrıca CHP lideri Kılıçdaroğlu'na adaylık tartışmaları üzerinden yüklendi.





Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:





KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI



Kılıçdaroğlu Van'da aklınca Kandil'e selam çakıyor. Terör örgütünün ağzıyla konuşuyor. Van'ı depremden sonra yeniden inşa ettiğimizden haberi yok. Sen oraya kaç kere gittin? Bugüne kadar biz Van'a takribi olarak en az 35 milyar harcama yaptık. Kağıthane'ye Kağıttepe dediği gibi buraya da başka bir şey söyler. Haritadaki yerini bile gösteremez. Anlamaz bu işlerden. Kendi belediye başkanlarının güya hizmetlerini anlatırken öyle rakamlar veriyor ki toplamı bizim bir ilçe belediyemizin toplamına yaptıklarına denk gelmiyor. Kimseyi ayrım yapmadan veriyoruz dediği sosyal desteklerin toplamı bizim bir ilçe seviyesine çıkamıyor.





"İSTANBUL'A SUYU BİZ GÖTÜRDÜK"

PKK örgütünün uzantısı olanlar Van'da görevde olsaydı o şehirde bir su bile bulamazdınız. Van'a suyu biz götürdük biz. İstanbul'u aldığımız zaman İstanbul'da su var mıydı? Yoktu. İstanbul'u suya kavuşturduk. Bay Kemal bunları bilmez. Bay Kemal siyaset fukarası.





Milletin parasını çalan hırsızdır. Hırsıza sahip çıkan ise daha büyük bir hırsızdır.





5'Lİ ÇETE VE 'KAÇIŞ PLANI' ÇIKIŞI

Ne diyorlar; biz gelirsek bu işleri alan müteahhitlere ödeme yapmayacağız. Siz ne cinssiniz? Devlette devamlılık esastır. Söke söke bu ülkede hukuk var. Şakır şakır ödemeye mecbursun. Bu CHP'li diye ödemeyin demedik, şakır şakır ödedik. Bizde böyle bir kin yok.





Demirtaş'ından Kavalasına ülke ve millet düşmanı teröristleri savunmaktan, Ankara'dan İstanbul'a yürümekten başka çabası var mı? ABD'deki yurt binasını diline dolayan kişinin F...'nün, PKK'nın faaliyetlerinden şikayetçi olduğunu görmedik. Kılıçdaroğlu kime hizmet ediyor? Muhammed Ali'nin çiftçiliğine de öğrencilerimizin hizmetine sunarak bu zatı daha da çatlatacağız.





Bu zatın yaptığı her iftirayı burnundan getirmek de öteki dünyada yakasına yapışmak da boynumuzun borcu. Bizim ailemizle uğraşanların cemaziyelevvelini ortaya dökmesini biliriz, bize yakışmaz. 'Kaçacak' iddiasından, yurt binasına kadar pek çok meselenin etrafında dönüp durması bir proje olmasındadır.





Bu tipler omurgasız oldukları için önce senaryoya, sonra kitlenin rengine göre her şeyi söylerler sonra inkar ederler. Sefil halini, 'Korkudan içeri kaçtılar' diyecek kadar bu karikatür tip için harcadığımız her nefese acıyoruz. Biz doğruları yüzlerine çarpmayınca daha büyük yalanlara, daha iftiralara sarılan bu hadsizlere ağızlarının payını vermeye katlanıyoruz.





ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 10 SORU

2023 yılı haziran ayında yapılacak seçimde rakip gördüğü herkesi ya kendine tabi kıldı ya da saf dışı bırakmaya başladı. Konu kendi siyasi ikbali olunca ya benimle olun ya da yolumdan çekilin diyerek nasıl şahinleştiğini ibretle takip ediyoruz.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını burnundan fitil fitil getireceğiz. Cezaevinden biri kendisine ayar verdi ama hiçbirinin sesi çıkmadı. Herhalde soluk boruların tutan el ses çıkarmalarına izin vermedi.





Buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, net cevap vermesini istiyorum. Kendisini muhatap almaya başlayabiliriz.





PKK'dan YPG'ye, tüm terör örgütlerini, en şiddetli şekilde lanetliyor mu, lanetlemiyor mu?

Türkiye'nin PKK ve YPG'ye karşı yürüttüğü sınırötesi harekatlarını destekliyor mu desteklemiyor mu?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelği konsunda kendi devletinin izlediği politikaların yanında mı değl mi?

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı, karşımızdakilerin safında mı?

Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ülkemize etkileri karşısında mücadelemize en azından ilkesel olarak destek veriyor mu, vermiyor mu?

Siyaseti ülkenin ve milletin ali çıkarları üzerinde yürütmeye var mı yok mu?

Siyasi stratejilerni yabancı ülke temsilcilerine onaylatmak yerine ülke kamuoyuyla belilrmeye yönelecek mi?

1000 yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımızda tüm değerleri, sembolleriyle asil bir devletin evladı gibi hareket etmeyi kabul ediyor mu?

Partisi içinde her türlü terör örgütü destekçisini, hırsızı, tacizciyi tasviye etmeyi düşünüyor mu?

2023'te yüreği yetip cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı?

Bu soruları uzatmak mümkün. Bunlara vereceği cevaplara razıyız.











