Samanyolu Haber /Gündem / Eski Katar Prensesi şüpheli bir şekilde öldü /01 Haziran 2022 13:41

Eski Katar Prensesi şüpheli bir şekilde öldü

1972-1992 yılları arasında Katar’da petrol ve maliye bakanı olarak görev yapan ve mevcut Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin amcası olan Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin eski eşi Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde ölü bulundu. Gallanio'nun ilk belirlemelere göre ‘aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü’ açıklandı. Gallanio, kısa süre önce Katar Prensi’ni çocuk istismarıyla suçlamıştı.

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Katar’da kraliyet ailesinin önemli isimlerinden Abdelaziz bin Khalifa Al Thani’nin üçüncü ve eski eşi olan Kasia Gallanio, İspanya’nın Marbella şehrindeki evinde pazar sabahı ölü bulundu.

Polis, 45 yaşındaki kadının ilk belirlemelere göre ‘aşırı doz uyuşturucudan’ öldüğünü, kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi yapılacağını açıkladı.

İspanyol El Pais gazetesine göre Gallanio’nun cansız bedeni, Paris’te yaşayan en küçük kızının polise annesinden günlerdir haber alamadığını bildirmesi üzerine bulundu.

Polonya asıllı Gallanio, Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani’nin amcası olan 73 yaşındaki Al Thani ile 10 yılı aşkın bir süredir velayet mücadelesi veriyordu.

Gallanio, kısa süre önce Katar’ın eski petrol ve maliye bakanı (1972-1992) olan Al Thani’nin, bir çocuğa uygunsuz bir şekilde dokunduğu iddiasında bulunmuştu. Katar Prensi ise istismar iddiasını reddetmişti.

2004 yılında tanışan Gallanio ile Katar Prensi’nin, 3 çocuğu bulunuyor. Çocukların tümü, Gallanio’nun velayet talebinin reddedilmesinin ardından babalarıyla birlikte Paris’te yaşıyor.

Al Thani, Katar liderine karşı bir darbe girişimine destek verdiği iddiasıyla 1992'den beri sürgüne zorlandığı Fransa’da yaşıyor.
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