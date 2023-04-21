Ekrem İmamoğlu mesajını, deprem bölgesinden verdi: Ayağa kalkacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 'Halil İbrahim Sofrası Buluşmaları' kapsamında Hatay'da konuştu.



Hatay'ın ağır yıkıma uğradığını hatırlatan, ancak dayanışma ile bugünlerin aşılacağını ifade eden İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:



"Her ne olursa olsun, bu düştüğümüz yerden hep birlikte ayağa kalkacağız. Hiçbir vatandaşımız, çocuğumuz, gencimiz memleketin başka bir yerindeki insanımızdan geriye kalmayacak. Bundan yana içiniz rahat olsun. Hele hele 15 Mayıs'tan sonra varımızla yoğumuzla hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu bayram her şeye rağmen umutlu olma bayramıdır. Bu bayram bütün eksikliklere ve yaşadığımız acılara rağmen geleceğe dair umudu en yükseğe taşıma günüdür."