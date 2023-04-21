Samanyolu Haber /Politika / AKP'li yandaş akademisyen(!) Alevileri hedef aldı /21 Nisan 2023 15:32

AKP'li yandaş akademisyen(!) Alevileri hedef aldı

AKP'nin trollerinden olarak tanınan Furkan Bölükbaşı isimli akademisyen, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosundan sonra Alevileri hedef aldı.

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Ekşi Sözlük'te "Lord Eddark Stark" kullanıcı adıyla yazarlık yapan ve AKP'nin trollerinden biri olarak tanınan Furkan Bölükbaşı isimli akademisyen, bu kez Alevileri hedef aldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Alevi" başlıklı videosu üzerinden paylaşımlar yapan Bölükbaşı, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını montajlayarak "Doğalgaz alevi" dedi.



Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran Bölükbaşı, ilerleyen saatlerde 40 bin Aleviyi katlettiği iddiaları ile anılan Yavuz Sultan Selim'in görsellini paylaştı. Bölükbaşı, "Yavuz Sultan Selim'i anladığımız saatlerdeyiz. Biz sana haksızlık yapmışız. Sen tepeden tırnağa haklıymışsın." ifadelerini kullandı.


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