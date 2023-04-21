Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Ukrayna'lı askerlere Abrams tanklarının eğitimini verecek /21 Nisan 2023 16:21

ABD, Ukrayna'lı askerlere Abrams tanklarının eğitimini verecek

Ukrayna'nın Rus işgaline karşı taarruza kalkmaya hazırlandığı bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri Kiev'e göndereceği 31 adet Abrams tankı için Ukrayna askerlerine "en kısa sürede" eğitim verileceğini açıkladı.

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Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada Ukraynalı askerlerin tankların kullanımı ve tamiri konusunda eğitimlerden geçirileceği ve mümkün olan en kısa sürede tankların savaşa dahil edileceği belirtildi.  

Karar, Avrupa ve dünyanın dört bir yanından savunma liderlerinin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Ukrayna'ya silah ve diğer teçhizatın sevkiyatını koordine etmek üzere bir araya geldikleri toplantıda alınırken günün ilerleyen saatlerinde resmi bir duyuru yapılacağı da dile getirildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililerin AP'ye verdiği bilgilere göre Abrams tanklarının eski bir modeli olan M1A1'lerden 31 adedi mayıs ayı sonunda Almanya'daki Grafenwoehr Eğitim Alanına ulaşacak. Toplamda 250 Ukraynalı asker yaklaşık 10 haftalık bir eğitimden geçirilecek.

ABD Başkanı Joe Biden: Ukrayna'ya 31 adet M1 Abrams tankı temin edeceğiz

Eğitim tanklarının Rusya'ya karşı savaşacak tanklar olmayacağının altını çizen yetkililer, M1A1'lerin Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere ABD'de yeniden donatılıp yenilendiğini ve cepheye hazır hale getirildiğini ifade etti.

Tankların yenilendiği sırada askerlerin de hazır hale gelmesinin hedeflendiğini belirten yetkililer böylece hızlıca savaşa dahil olmalarının amaçlandığını ifade ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Abrams tanklarının Rusya'ya karşı kullanılmasına "çok karmaşık, bakım ve onarımının çok zor" olmasını ileri sürerek karşı çıkmıştı. Ukrayna'nın ve uluslararası kamuoyunun yoğun baskının ardından ocak ayında tankları göndereceğini açıklamıştı. Bu karar, Almanya'nın Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini açıklamasına ve Polonya ile diğer müttefiklerin de aynı şeyi yapmasına kapı açan daha geniş bir siyasi manevranın parçası oldu.

Ukrayna'ya teslimatın hızlı olabilmesi daha kısa sürede hazır hale getirilebilecek yenilenmiş eski bir modelin gönderilmesinin tercih edildiğini de belirten Biden, amaçlarının 70 tonluk tankları sonbahara kadar savaş bölgesine ulaştırmak olduğunu sözlerine eklemişti.

ABD aynı zamanda tankların kullanımı, bakımı ve onarımı konusunda Ukrayna güçlerine eğitim vermeye başlayacağını ve bu eğitimin tankların yenilenmesiyle aynı zamana denk geleceğini, böylece her ikisinin de bu yıl içinde aynı anda savaşa hazır hale geleceğini açıkça belirtti.

Rus ve Ukrayna orduları kış boyunca özellikle Bahmut bölgesinde çok şiddetli şekilde çatıştı. Fakat iki taraf da gözle görülür bir ilerleme kaydedemedi. Bununla birlikte tarafların ilkbaharda daha yoğun saldırılar başlatması bekleniyor.
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