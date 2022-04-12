Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu metro çalışanlarıyla iftar yaptı /12 Nisan 2022 22:34

Ekrem İmamoğlu metro çalışanlarıyla iftar yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yerin 25 metre altındaki Bostancı Metro İstasyonu’nda düzenlenen iftar etkinliğine katıldığı aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü iftarını, Dudullu-Bostancı Metro Hattı işçileri ile birlikte yaptı.

Yapımında sona doğru yaklaşılan hattın Bostancı İstasyonu’nda düzenlenen iftar etkinliğine, yaklaşık 200 çalışan katıldı. Orucunu, yerin 25 metre altında mesai arkadaşları ile birlikte açan İmamoğlu, “İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden birisi. Böylesi büyük bir şehrin görünmez kahramanları, görünmez emekçileri ve hayatı kolaylaştıran, hayatı geliştiren insanları vardır. Burada iftarımı açtığım sizler de o bilinmeyen, görülmeyen kahramanların bir grubusunuz. Yer altında İstanbul'un yaşamını kolaylaştırmak için, belki de en önemli yatırımlardan birisi olan metroyu inşa eden insanlarsınız. İstanbul'da bu emeği ortaya koyan sizlere, sizlerin işverenlerine, çalışma arkadaşlarınıza, hepinize minnet duygularımı, teşekkürlerimi iletiyorum öncelikle” dedi.

YIL SONUNA İŞARET ETTİ

Dudullu-Bostancı metro hattının kendisi için en kıymetli işlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu yıl sonunda buranın vatandaşlarımızla buluşmasını çok arzu ediyoruz. Sizlerin ortaya ciddi bir emek koyduğunu biliyorum. Yüklenici firmalarımızın, burayı inşa eden firmalarımızın ciddi bir sorumluluk aldıklarını görüyorum, biliyorum; bunu hissediyorum. Bunu da hayatım boyunca hiç unutmayacağım.

Bu güzel eserler bir kişiye, şahsa ait değildir. Bu güzel eserler, millete aittir. Hep beraber bunu üretiyoruz. Hep beraber var ediyoruz. Yarınlarda da milletçe keyfini çıkaracağız, hayatımıza değer katacak. Bugün bir başkası bir işe başlar, yarın bir başkası bitirir. Yarınlarda bir başkası gelir, -hiç önemi yoktur- dediğim gibi bu işlerin sahibi millettir. Ben, o inançla işime sarılıyorum. Milletimize hizmet etmekten de onur ve gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Hepinize tatlı bir yaşam, sağlıklı bir yaşam, huzurlu, başarılı bir yaşam, bereketli bir yaşam diliyorum. Hepinizin yuvalarına, evlerine, anne, baba, çoluk, çocuk hepsine sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, iftarın ardından çalışanlarla anı fotoğrafları çektirdi.
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