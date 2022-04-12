Samanyolu Haber /Dünya / NATO Rusya'ya karşı harekete geçecek mi? /12 Nisan 2022 22:42

NATO Rusya'ya karşı harekete geçecek mi?

Rusya yönetiminin Ukrayna'da başlattığı askeri saldırılar sürerken, Rus güçlerinin Mariupol’da kimyasal silh kullandığı iddialarıyla ilgili kritik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Rus güçlerinin Ukrayna'daki saldırıları sırasında kimyasal silh kullandığı iddiaları araştırılırken söz konusu bu iddianın doğru olması durumunda NATO'nun Rusya'ya karşı bir müdahalede bulunup bulunmayacağı ise merak konusu.

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Evrensel'de yer alan habere göre İngiltere’nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanımına nasıl tepki vereceği konusunda “tüm seçeneklerin masada” olduğunu bildirdi.

Heappey, ülke basınına yaptığı açıklamalarda, İngiliz hükümetinin kimyasal silahların kullanıldığına dair raporları henüz doğrulayamadığını belirtti.

Bakan Heappey, “Ancak, kimyasal silah kullanımının doğru olduğu kanıtlanırsa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın nasıl yanıt vereceği konusunda ‘tüm seçeneklerin masada’ olduğunu bilmeli” ifadesini kullandı.

Bunun, NATO’nun doğrudan katılımı anlamına gelip gelmeyeceği sorulduğunda ise Heappey, “Tüm seçenekler masada” yanıtını verdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss da pazartesi günü Twitter’dan yaptığı paylaşımda, ülkesinin ortaklarıyla, Rus güçlerinin Mariupol’da düzenlenen bir saldırıda kimyasal silah kullanmış olabileceği yönündeki raporların ayrıntılarını doğrulamak için çalıştığını belirtmişti.
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