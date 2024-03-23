Ekvador’un kokain baronu El Pipo karteli Türkiye’den mi yönetiyor?

Ekvador’da geçen hafta yayınlanan bir videoda ülkenin eski İçişleri Bakanı Jose Serrano’nun, Los Lobos kartelinin “El Pipo” lakaplı lideri Wilmer Chavarría Barre’nin işlerini Hollanda ve Türkiye’den yönettiğini iddia etmesi üzerine Serrano’ya ulaşan VOA Türkçe, iddiaları Türk İçişleri Bakanlığı’na sordu.



Eski bakan videoda, El Pipo’nun cinayetten 25 yıl ceza yatması gerekirken, düzenlenen “iyi hal” raporuyla dışarıya çıktığını, sonrasında da Santo Domingo de los Tsachilas şehrinde COVID-19’dan yaşamını yitiren bir kişinin ölümünün El Pipo’nun parmak izleriyle kayıtlara geçirilmesi suretiyle, sahte ölüm belgesi çıkarıldığını belirtiyor.



Serrano, El Pipo’nun, sahte ölüm belgesinden sonra Kolombiya’ya geçtiğini ve oradan başka bir isme hazırlanmış Kolombiya pasaportuyla seyahat ettiğini iddia ediyor.



Eski İçişleri Bakanı, El Pipo’nun başta Arnavut mafyasıyla birlikte organize ettiği Avrupa’ya kokain sevkiyatı olmak üzere, kartelin tüm faaliyetlerini Hollanda ya da Türkiye’den yönettiğini iddia ediyor.



Serrano: “Türkiye Rusya, Çin ve Asya pazarına kokain sevkiyatında kullanılıyor”



VOA Türkçe’nin ulaştığı Serrano, Los Lobos Karteli’nin Meksika’daki Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Arnavut mafyasıyla ortak çalıştığına dikkat çekiyor.



Serrano, “El Pipo cezaevindeyken 2014’te Arnavut mafyasıyla tanıştı ve ortaklık kurdu. Geçen Kasım ayında Türkiye’de yakalanan (ve kokain kralı olarak bilenen) Arnavut Dritan Rexhepi’nin kardeşi olarak bilinen (ve şu anda Türkiye’de yaşadığı iddia edilen) Dritan Gjika ile El Pipo’nun çok yakın ilişkisi var. Los Lobos karteli, özellikle 2021 yılından itibaren Türkiye’ye büyük miktarlarda kokain sevkiyatı yapmaya başladı. Türkiye Rusya, Çin ve Asya pazarına ulaşmak için kullanıldı” diyor.



Eski bakan, Ekvador’da kilosu 2-3 bin dolar olan kokainin Çin, Rusya ve Asya pazarında 150-200 bin dolara kadar çıkabildiğini, Türkiye’nin bu ülkelere kokain ulaştırmada bir istasyon olarak kullanıldığını iddia ediyor.



Serrano, başta gümrükte olmak üzere rüşvetle iş yaptırabilme olanağının suç örgütlerinin Türkiye’ye olan ilgisini arttırdığını, Avrupa’ya kokain sevkiyatının en önemli aktörleri olan Arnavut ve Ekvadorlu baronların Türkiye’deki varlığının da bu durumun bir yansıması olduğunu belirtti.



Türk güvenlik kuvvetlerinin, ülkelerine kokain sevkiyatını önlemek için yapabileceği en önemli işin, Türkiye’de ikamet eden El Pipo’yu yakalamak olduğunu kaydeden eski bakan, iki ülke arasındaki istihbarat ve bilgi paylaşımının arttırılmasının önemine değindi.



İçişleri Bakanlığı: “Şahsın Türkiye’de olduğuna dair somut bir tespite rastlanmadı”



VOA Türkçe’nin İçişleri Bakanlığı’ndan edindiği bilgilere göre; Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, El Pipo’nun yaşadığı ve Türkiye’de olduğu iddialarını yakından takip etti ancak uluslararası İnterpol sisteminde ‘ölü’ olarak yer alan şahsın Türkiye’de bulunduğu iddiasını doğrulayacak bir bilgiye ve tespite rastlanmadığı belirtildi.



Resmi makamlardan edinilen bilgiler arasında Wilmer Geovanny Chavarria Barre adlı şahsın Türkiye’ye herhangi bir tarihte yasal giriş–çıkış kaydı olmadığı; Türk emniyet birimlerinin talebi üzerine Ekvador’dan suç örgütü liderinin ölü olduğuna dair resmi belge gönderildiği; şahsın fotoğrafıyla tarama ve analiz sorgusu yapıldığı bilgisi bulunuyor.



İçişleri Bakanlığı kaynakları, Chavarria Barre’nin, “Ekvador uyruklu 15.05.1986 doğumlu şahıs, Ekvador merkezli uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yapan “Los Lobos” (Kurtlar) isimli kartel lideri” notuyla Türk Emniyeti’nin kayıtlarında yer aldığını aktardı.



Kaynaklar, “İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın göreve gelmesinin ardından 9 ay 15 günlük süreçte suç örgütleri ve suçlularla uluslararası mücadele anlayışıyla 38’i uyuşturucuyla mücadele kapsamında olmak üzere toplamda 377 şahıs yakalandı” dedi.



Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, Türkiye’de yabancı organize suç örgütleri mensupları bulunmasına kesinlikle tavizsiz bir şekilde karşı olduğu ve bu kapsamda Emniyet teşkilatıyla mücadele yürütüldüğü de ifade edildi.



“Avrupa’ya kokainin yüzde 70’i Ekvador’dan”



Kısa süre öncesine kadar dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olmasına rağmen son beş yılda organize suç ve şiddet olaylarının tırmandığı Ekvador, bugün Avrupa’ya kokain sevkiyatının en önemli üssüne dönüşmüş durumda.



Yetkililerin açıklamalarına göre bugün Avrupa’da kullanılan kokainin yüzde 70’i Ekvador’dan sevkediliyor.



Ekvador Ulusal Polisi verilerine göre geçen yıl 450 ton kokainin imha edildiği Güney Amerika ülkesinde, Avrupa’ya yapılan kokain sevkiyatının en önemli aktörünün Türkçe’de “Kurtlar” anlamına gelen ve elleriyle yaptıkları kurt işaretiyle tanınan Los Lobos karteli olduğu biliniyor.



Kartel, geçen yıl devlet başkanı adaylarından Fernando Villavicencio’nun cinayetini üstlenmesiyle gündeme gelmişti.