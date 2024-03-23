Samanyolu Haber /Dünya / Lale tarlalarında artık robotlar devriye geziyor /23 Mart 2024 13:06

Lale tarlalarında artık robotlar devriye geziyor

Robot Theo, normal bir tarım işçisi için yıpratıcı bir iş olan Hollanda lale tarlalarında hasta çiçek olup olmadığını saatlerce kontrol etmesine rağmen asla şikayet etmiyor.

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Hollanda'daki lale tarlaları, bu yapay zeka robotu devreye girene kadar virüslerin tehdidi altındaydı.

Theo, Hollanda'da hafta içi, hafta sonu ve geceleri çalışarak lale tarlalarında hastalıklı çiçek olup olmadığını kontrol ediyor.

Adını Hollanda'nın Kuzey Denizi kıyısındaki WAM Pennings çiftliğinin emekli bir çalışanından alan robot, ilkbaharda renk cümbüşüne dönüşen tarlalardaki hastalıkların kökünü kazıma savaşında yeni bir teknoloji.

Rüzgarlı bir bahar sabahında robot, sarı ve kırmızı lale sıraları boyunca ilerleyerek her bir bitkiyi kontrol ediyor ve gerektiğinde 'lale kıran virüsün' yayılmasını önlemek için hastalıklı soğanları öldürüyor. Ölü soğanlar, hasat edildikten sonra bir ayıklama deposunda sağlıklı olanlardan ayrılıyor.

Lale kıran virüsü (TBV) bitkilerin büyüme ve gelişmesini engelleyerek zayıf kalmalarına yol açıyor. Ayrıca çiçek soğanının kendisini de zayıflatarak sonunda çiçek açamaz hale getiriyor.

Virüsle mücadele çabalarının bir parçası olarak Hollanda genelinde lale tarlalarında 45 robot devriye geziyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte çiftçiler, tarlaların dünyanın dört bir yanından turistleri çeken dev renk cümbüşlerine dönüştüğü en yoğun sezona yaklaşıyor.

Noordwijkerhout'ta ikinci yetiştirme sezonunda robot kullanan üçüncü nesil lale çiftçisi Allan Visser, geçmişte bu işin 'hastalık gözcüleri' tarafından yapıldığını söylüyor.

Robotun 185.000 euroya mal olduğunu söyleyen Visser, "Bu fiyata çok güzel bir spor araba da alabilirsiniz" diye ekliyor.

"Ama ben robotu tercih ediyorum çünkü spor bir araba tarlamızdaki hasta laleleri söküp atmıyor. Evet, pahalı ama hasta laleleri gerçekten görebilecek insan sayısı giderek azalıyor" diyor.

Bitki kontrol robotu nasıl çalışıyor?

Elbette bir spor arabadan çok daha yavaş olan bu robot, tırtıl izleri üzerinde tarlalarda saatte bir kilometre hızla ilerleyerek hastalıklı çiçeklerin yapraklarında oluşan kırmızı çizgileri avlıyor.

"Ön tarafında kameralar var ve lalelerin binlerce fotoğrafını çekiyor. Daha sonra yapay zeka modeliyle lalenin hasta olup olmadığını belirliyor," diye açıklayan Visser, bunu "hassas tarım" olarak adlandırıyor.

"Robot bunu tanımayı ve tedavi etmeyi öğrendi" diye ekliyor.

Robotları üreten H2L Robotics şirketinden Erik de Jong, yapay zekanın hasta çiçekleri tanımlamalarına yardımcı olduğunu ve çok hassas GPS koordinatlarının imha edilmesi gereken çiçekleri tam olarak belirlemelerini sağladığını söylüyor.

"Makinenin kalbi, yapay zeka modeline yerleştirdiğimiz bilgidir. Bu bilgi lale çiftçilerinden geliyor. Yani lale çiftçilerinin bilgisini kullanıyoruz ve bunu bir yapay zeka modelinde birleştiriyoruz," diyor.
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