2024'ün ilk güneş tutulması 8 Nisan'da

Bu yıl meydana gelecek iki güneş tutulmasından ilki 8 Nisan'da Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan görülebilecek.



Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek.



Türkiye'den Güneş ve Ay tutulmalarından sadece biri görülebilecek, gök taşı yağmurları ve süper Aylar izlenebilecek.



Güneş Sistemi'nin ilk gezegeni Merkür, ocak ayının ilk günlerinden itibaren gökyüzünde en yüksek konumuna erişecek.



Bu dönemde Dünya ile Güneş arasından geçecek Merkür, Türkiye'den 8 Ocak gün doğumu öncesinde hilal şeklinde izlenebilecek.



Yılın ilk dolunayı yani "Kurt Dolunayı" 25 Ocak'ta, bir sonraki dolunay da 24 Şubat'ta görülecek.



"Kar Ayı" adı da verilen dolunay, Ay'ın dünyaya en uzak mesafede (yaklaşık 405 bin kilometre) olması dolayısıyla "Mikro Ay" olarak adlandırılıyor.



Güneş tutulmaları



Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmalarının ilki 8 Nisan'da meydana gelecek. Türkiye'den gözlemlenemeyecek tam Güneş tutulması, Meksika, ABD'nin doğu bölgeleri ve güneydoğu Kanada'dan izlenebilecek.



Şili ve Arjantin'in güneyinden görülebilecek ikinci tutulma, halkalı güneş tutulması şeklinde 2 Ekim'de gerçekleşecek ve Türkiye'den izlenemeyecek.



Ay tutulmaları



2024'ün ilk Ay tutulması 25 Mart'ta, 20 Mart Bahar Ekinoksu (gündüz-gece eşitliği) sonrasındaki "Solucan Ay" esnasında yarı gölgeli tutulma şeklinde yaşanacak. Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek tutulma, Türkiye'den görülemeyecek.



İkinci Ay tutulması da 18 Eylül'de saat 05.14'te başlayıp 06.16'da bitecek ve parçalı tutulma şeklinde gerçekleşecek. Bu tutulma, Kıta Amerika, Antarktika, Afrika, Avrupa, Batı Asya ve güneybatı Rusya'dan seyredilebilecek. Türkiye de bu gök olayına şahit olacak bölgelerin içinde yer alacak.



"Süper Ay"lar



Ay'ın Dünya'ya en yakın mesafelerde bulunduğu dönemlerde oluşan "süper Ay"lardan ilki olan, adını Kuzey Amerika göl ve nehirlerinde bulunan Mersin balığından alan "Mersin Balığı Süper Ayı" (Sturgeon Moon), 19 Ağustos'ta görülecek. Bu dolunaya aynı zamanda "Mavi Ay" adı da veriliyor.



Sonbahar Ekinoksu'na (22 Eylül) en yakın dönemde medyana gelen ikinci süper Ay, "Hasat Dolunayı" (Harvest Moon) adını taşıyor ve 18 Eylül'de gözlenebilecek.



Üçüncü süper Ay, 17 Ekim'de görülecek ve "Avcı Ayı (The Hunter's Moon)" olarak adlandırılıyor.



Yılın son süper Ay'ı da 15 Kasım'da gözlenebilecek. Söz konusu dolunay, "Kunduz Dolunayı (Beaver Moon)" adını taşıyor.