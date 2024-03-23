Livakovic Trabzonspor maçından sonra ayrılmak istemiş

'CAN GÜVENLİĞİ YOK'

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre Livakovic, “Ben artık burada futbol oynamak istemiyorum; ayrılmak istiyorum. İlk kez böyle bir olay yaşadım. Can güvenliği endişesi yaşadığım bir yerde oynayamam” diyerek karşılaşma sonrası Fenerbahçe kurmaylarına isyan etti.

Dominik Livakovic az daha Fenerbahçe’den ayrılıyordu.Olaylı Trabzonspor maçında, oyun devam ederken yabancı maddelerin hedefi olup kanlar içinde kalan, karşılaşma sonrası da hem sahada hem de soyunma odası tünelinde yumruklu saldırıya uğrayan Hırvat eldivenin güçlükle ikna edildiği ortaya çıktı.Başarılı kaleciyle hem yöneticiler hem de İsmail Kartal uzun süre görüşüp ikna etti. Kartal, Livakovic’e güven aşıladı, gönlünü aldı.