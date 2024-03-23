Samanyolu Haber /Spor / Livakovic Trabzonspor maçından sonra ayrılmak istemiş /23 Mart 2024 12:51

Livakovic Trabzonspor maçından sonra ayrılmak istemiş

Trabzonspor maçından sonra “Burada futbol oynayamam. Can güvenliğim yok, ayrılmak istiyorum” diyen Livakovic'i İsmail Kartal ve yöneticiler zar zor ikna etti.

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Dominik Livakovic az daha Fenerbahçe’den ayrılıyordu.

Olaylı Trabzonspor maçında, oyun devam ederken yabancı maddelerin hedefi olup kanlar içinde kalan, karşılaşma sonrası da hem sahada hem de soyunma odası tünelinde yumruklu saldırıya uğrayan Hırvat eldivenin güçlükle ikna edildiği ortaya çıktı.

'CAN GÜVENLİĞİ YOK'

SÖZCÜ’nün edindiği bilgilere göre Livakovic, “Ben artık burada futbol oynamak istemiyorum; ayrılmak istiyorum. İlk kez böyle bir olay yaşadım. Can güvenliği endişesi yaşadığım bir yerde oynayamam” diyerek karşılaşma sonrası Fenerbahçe kurmaylarına isyan etti.

Başarılı kaleciyle hem yöneticiler hem de İsmail Kartal uzun süre görüşüp ikna etti. Kartal, Livakovic’e güven aşıladı, gönlünü aldı.
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