Samanyolu Haber /Dünya / El Şebab Afrika Birliği askeri üssüne saldırdı; 54 asker öldü /04 Haziran 2023 13:04

El Şebab Afrika Birliği askeri üssüne saldırdı; 54 asker öldü

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "54 askerin cansız bedenini bulduk" dedi.

SHABER3.COM

Somali'de Ugandalı askerler tarafından yönetilen bir Afrika Birliği (AfB) üssüne, 26 Mayıs'ta düzenlenen saldırıda en az 54 asker öldürüldü.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aralarında bir komutanın da bulunduğu 54 askerin cansız bedenini bulduk" dedi.

Başkent Mogadişu'nun 120 km güneybatısındaki Bulo Marer'de şafak vakti bomba yüklü bir araç ve intihar bombacıları kullanılarak gerçekleştirilen ve ardından şiddetli çatışmaların yaşandığı saldırıyı El Kaide'ye bağlı radikal İslamcı El Şebab örgütü üstlendi.

AfB tarafından desteklenen Somali hükümetinin ağustos ayında başlattığı askeri operasyondan bu yana en ölümcül saldırılardan biri olarak kayda geçen saldırıda ölü sayısı ilk kez açıklandı.

Saldırıdan iki gün sonra Museveni, öldürülen askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek kayıplar olduğunu dolaylı olarak kabul etmiş, "tüm gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını" sözlerine eklemişti.

Museveni, "800 teröristin" saldırısıyla karşı karşıya kalan "bazı askerlerin beklendiği gibi tepki vermediğini ve paniklediğini, bunun da onları dağıttığını ve El Şebab'ın bu durumdan faydalanarak üssü işgal edip bazı teçhizatı imha ettiğini" sözlerine ekledi.

Saldırı Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından kınandı.
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