Eğitimin canına okuyan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanı oldu!



Tr724.com'dan Yusuf Dereli , Yusuf Tekin hakkında bir Haber İnceleme hazırladı:





Zaman Gazetesi’nin 14 Kasım 2013 tarihli manşeti, AKP rejiminin karanlık planını deşifre etmişti. Söz konusu dönemde Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu ve hazırladığı kanun taslağıyla ülkenin eğitim sistemine darbe vurmaya hazırlanıyordu. Kanun taslağı dershaneler, etüt merkezleri ve tüm kursların kapatılmasını öngörüyordu.

Söz konusu manşet iktidar kanadı tarafından yalan beyan ve haberlerle manipüle edildi. Hatta bizzat Yusuf Tekin, dönemin Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’yı aramıştı. Dumanlı, katıldığı bir televizyon programında o görüşmeyi şöyle anlatmıştı: “Müsteşar bey beni aradı. ‘Beyefendi neyi yalan bu haberin, söyle yarına hemen yazalım’ dedim. Dedi ki “Dershaneler kapanmayacak.” Tamam, yarın manşet yapayım, ‘Dershaneler kapamayacak’ diyeyim dedim. “Hayır tam o manada söylemiyorum da” dedi. “Levhası inecek Milli Eğitim’in çatısı altından çıkacak ama dershane devam edecek, neden çünkü ders ihtiyacı devam edecek.” Tamam onu yapalım dedim, başka şeyler söyledi. Sonra yalan denilen her şey tek tek doğru olduğu ortaya çıktı.”Eğitim sisteminin en verimli kurumları olan dershaneler tek bir amaçla kapatılmıştı; Hizmet Hareketi’nin para ve insan kaynağını yok etmek. Görünürde amaç ‘eğitim kalitesini’ artırmaktı. Ancak en rantabl kurumlar kapatılarak eğitim kalitesi nasıl artırılabilirdi. Zaten Erdoğan da dershanelerin kapatılmasındaki esas amacın Cemaat’i ‘bitirmek’ olduğunu defalarca söyledi. Erdoğan’ın açıklamalarına göre çıkarılan bütün yasaların, yapılan bütün düzenlemelerin amacı Hizmet Hareketi’ni bitirmekti!Unutmadan yazalım; Türkiye’de dershaneler ‘kurs’ adı altında halen devam ediyor. Kapatılmaları da mümkün değil zira öğrenciler fen liseleri ve üniversitelere halen sınavla alınıyor. Kapatılan dershaneler sadece Hizmet Hareketi’ne ait kurumlar oldu. İktidarın dün ‘milleti sövüşlüyorlar’ diyerek kapattığı dershanelerin fiyatları da dudak uçuklatan cinsten. İstanbul’da LGS hazırlık kursları 30 bin lira civarında. Üniversite hazırlık kursları ise 40 bin lira seviyelerinde.Bir Cemaat’i ‘bitirmek’ için ülkenin eğitim sistemini gözünü bile kırpmadan ateşe atan, yalan üstüne yalan söyleyen bir isim şimdi Milli Eğitim’in başına getirildi…Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki görevinin ardından Hacıbayram Veli Üniversitesi rektörlüğü atanmıştı. Rektör ataması için de özel düzenleme yapılmıştı. Zira rektörlük için 3 yıl profesörlük yapma şartı vardı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile o şart kaldırıldı!