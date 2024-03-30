Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ 4,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı /30 Mart 2024 08:14

Elazığ 4,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Başkanlığı, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

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Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4,7 büyüklüğündeki sarsıntının 13,83 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Elazığ ilimizde saat 03.25'te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
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